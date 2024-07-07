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Советы по преодолению препятствий, включая "лежачих полицейских"

Как безошибочно переезжать "лежачих полицейских"

Авто

Не все водители умеют правильно преодолевать препятствия на дороге. Часто при виде выбоины, трамвайных путей или "лежачего полицейского" инстинктивно нажимают на тормоз, что не всегда является оптимальным решением, пишет Quto.

Как безошибочно переезжать "лежачих полицейских"
Фото: Wikipedia by Gennady Grachev, CC BY 2.0

Для того чтобы подвеска автомобиля мягче справлялась с неровностями дороги, необходимо активно использовать как педаль тормоза, так и педаль газа.

"Лежачие полицейские", или искусственные неровности, были впервые установлены более ста лет назад в городе Чатэм (США), когда пешеходные переходы были приподняты на 13 сантиметров над уровнем дороги.

Сегодня такие препятствия можно встретить повсеместно, особенно возле детских площадок, учебных заведений, опасных участков дороги и мест массового скопления людей.

Для более плавного преодоления неровностей дороги важно правильно управлять педалями тормоза и газа. При нажатии на газ автомобиль "приседает" назад, сжимая заднюю подвеску, что позволяет мягче преодолевать препятствия. С другой стороны, нажатие на тормоз заставляет машину "наклоняться" вперед, сжимая передние пружины. Важно уметь правильно комбинировать эти движения для эффективного преодоления препятствий. Идеальный вариант — исключить резкие нажатия на акселератор или педаль тормоза. Пенсионеры именно так ездят, и не только они, но и профессионалы.  

Резкие старты и остановки также негативно сказываются на здоровье автомобиля, особенно на автоматической коробке передач. Гидротрансформаторы в современных коробках быстро изнашиваются при частых резких маневрах, что может привести к серьезным проблемам с гидросистемой управления.

Поэтому важно ездить спокойно и плавно, избегая резких стартов и торможений. Кроме того, рекомендуется выбирать усиленные покрышки для автомобиля, особенно если дорожное покрытие в городе далеко от идеала. Усиленные покрышки (маркировка "reinforced", то есть "усиленный") помогут предотвратить повреждения боковины шины и обеспечат более безопасное движение.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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