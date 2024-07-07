О чем необходимо помнить водителю во время движения по платным дорогам?

Эти пять правил езды по платным дорогам многие игнорируют

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Российские трассы, такие как М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и другие, привлекают все больше наших соотечественников. Некоторые водительские привычки, которые могут быть прощены на обычных дорогах, становятся смертельно опасными на этих трассах, пишет Quto.

Фото: photosforfree.de/ by Rolf van Melis, CC BY-SA 2.0

1. Не игнорируйте правила движения. На платных трассах, где нет колейности, многие водители все равно предпочитают ехать по левой полосе, не желают придерживаться принципа "держись правее". Это поведение может быть опасным для всех участников движения.

2. Не крадите чужое время. На платных трассах часто возникают очереди на заправках из-за того, что водители тратят время на заказ еды или напитков, вместо того чтобы быстро заправить автомобиль. Это создает пробки и может привести к авариям.

3. Не устраивайте соревнования. Попытки обгонять другие автомобили на высоких скоростях могут быть опасными на платных трассах. Уважайте скоростной режим и не поддавайтесь на провокации других водителей.

4. Не включайте "автопилот". На платных трассах важно оставаться бдительным, несмотря на ощущение безопасности. Неожиданные ситуации, такие как яхта на дороге или дикие животные, могут привести к серьезным последствиям.

5. Не забывайте планировать остановки. На платных трассах часто не хватает оборудованных парковок, поэтому важно заранее определиться с остановками. Важно помнить, что остановка на обочине трассы или на неположенных местах может быть опасной не только для вас, но и для других участников движения.