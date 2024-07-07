В России не строят вечные дороги по китайским технологиям

Почему по китайским дорогам комфортнее ездить, чем по российским?

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Существует мнение, что дороги внутри Китая имеют одно преимущество — для создания верхнего слоя трассы, который выдерживает нагрузку от проезжающих автомобилей, проектировщики предпочитают использовать прочную цементобетонную смесь вместо более мягкого асфальтобетона, передает Quto.

Фото: commons.wikimedia.org by HT SD, CC BY-SA 4.0

Это действительно имеет место быть, поскольку согласно нормативам, капитальный ремонт бетонных дорог требуется лишь через 24 года, в то время как для асфальтового покрытия этот срок составляет 18 лет. В России же предпочтение все еще отдается асфальту, и в этом есть несколько объективных причин.

Одной из причин является климат. На бетонных дорогах при низких температурах очень быстро образуется лед, так как асфальт способен впитывать влагу, в отличие от бетона. Поэтому зимой дорога, покрытая цементом, представляет большую опасность для водителей, чем привычное асфальтовое покрытие.

Вторая причина также связана с климатом. Для бетонных дорог необходимо применять специальные деформационные швы, заполняемые мастикой, чтобы плиты могли свободно двигаться при изменении окружающей температуры.

Наконец, третьей причиной считается "культура грузоперевозок". Российские перевозчики часто допускают перегрузы, что является главной причиной образования колеи на федеральных трассах. Исправить колею на цементобетонном покрытии практически невозможно.