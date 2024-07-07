Стало известно, сколько готовы платить россияне за авто и какие бренды предпочитают

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Идеальная цена и страна производителя: чего хотят российские автовладельцы

1:18
Авто

Компания Webbankir провела опрос среди российских автовладельцев, выявив, что 37,5% респондентов рассматривают покупку автомобиля стоимостью от 1 млн до 2 млн рублей, предпочитая японские или европейские иномарки.

Идеальная цена и страна производителя: чего хотят российские автовладельцы
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Авто за 2-3 млн рублей выбрали бы 23,1%, а 20,4% готовы потратить от 500 тыс. до 1 млн рублей. Самые дешевые и дорогие варианты (до 500 тыс. и свыше 3 млн рублей) рассматривают примерно по 9% опрошенных. Японские бренды предпочитают 42,6% респондентов, европейские — 38,9%, китайские — 30,1%, российские — 26,4%.

Корейские и американские марки набрали 22,2% и 16,2% соответственно. Большинство считают, что японские и европейские авто качественнее китайских, а 40% полагают, что китайские машины лучше российских. 10% респондентов уверены в превосходстве российских авто по качеству и цене.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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