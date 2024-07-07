Цены на бензин взлетают: что за этим стоит

Рост цен на топливо в России связан с восстановлением авторынка и сезонным увеличением спроса, поясняет генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" Сергей Терешкин.
По данным Росстата, средняя розничная цена на бензин с 24 июня по 1 июля увеличилась на 0,5%, достигнув 56,09 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,19%, до 65,84 рубля за литр.
Общая инфляция в РФ за эту неделю составила 0,66%. Терешкин прогнозирует, что в ближайшие недели темпы роста розничных цен на топливо сохранятся. Это связано как с сезонным спросом на бензин, так и с общим ускорением инфляции, вызванным увеличением бюджетных расходов.
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