Водители не хотят, чтобы вы знали эти сигналы: что они значат

Негласные сигналы на дороге: как понимать язык жестов водителей

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Хотя все действия на дорогах регулируются ПДД, водители часто используют негласные сигналы и жесты для предупреждения об опасностях или привлечения внимания.

Фото: openverse by Steve A Johnson, CC BY 2.0

Помигивание дальним светом информирует о патрулях ГИБДД, дорожных камерах или опасностях на дороге. Кратковременное включение аварийки означает благодарность или предупреждение об опасности.

Короткий звуковой сигнал привлекает внимание, а мигание задними габаритами в темное время суток говорит о слепящих фарах. Водители фур используют поворотники для предупреждения об опасности или разрешения обгона.

Жесты, такие как рисование кругов рукой или указание на обочину, сигнализируют о проблемах с колесами или поломке. Понимание этих сигналов может повысить безопасность на дороге, но водителям важно помнить, что эти жесты не имеют юридической силы, и всегда соблюдать ПДД.