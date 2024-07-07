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Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты

От чего зависит стоимость моторного масла: объясняет эксперт

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Стоимость моторного масла определяется его качеством и брендом. Качество масла зависит от базовой основы, которая может быть минеральной, полусинтетической или синтетической.

От чего зависит стоимость моторного масла: объясняет эксперт
Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", CC BY 4.0

Минеральные масла дешевле, но имеют короткий срок службы и требуют частой замены. Синтетические масла, состоящие из улучшенных химических соединений, служат дольше и сохраняют высокие характеристики.

Масло также включает присадки, которые обеспечивают вязкость, антикоррозийные свойства и снижают износ деталей. Качество масла зависит от правильного сочетания основы и присадок, а также от соблюдения технологии производства.

Моторные масла делятся на пять основных типов по базовой основе, от самых дешевых минеральных до премиальных синтетических. Премиальные масла стоят дороже, но обеспечивают лучшую защиту двигателя и более длительный срок службы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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