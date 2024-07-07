Доливаете масло в двигатель: почему это не заменяет полную замену

Почему нужно менять моторное масло, даже если вы его постоянно доливаете

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Моторное масло имеет ограниченный срок службы и нуждается в регулярной замене, даже если вы часто его доливаете. Масло служит накопителем продуктов износа и сгорания, которые остаются в двигателе, несмотря на доливки.

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Это означает, что частое добавление масла не очищает его от накопившихся загрязнений. Поэтому важно придерживаться рекомендованных интервалов замены масла. Если двигатель потребляет много масла, рекомендуется чаще проводить полную замену, что поможет снизить его расход и поддерживать двигатель в хорошем состоянии. При замене масла обязательно меняется и масляный фильтр.

Оптимально менять масло дважды в год — перед зимой и перед летом, подбирая лубрикант с соответствующими характеристиками. Постоянная доливка масла не освобождает от необходимости планового технического обслуживания и замены смазки.