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Доливаете масло в двигатель: почему это не заменяет полную замену

Почему нужно менять моторное масло, даже если вы его постоянно доливаете

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Моторное масло имеет ограниченный срок службы и нуждается в регулярной замене, даже если вы часто его доливаете. Масло служит накопителем продуктов износа и сгорания, которые остаются в двигателе, несмотря на доливки.

Почему нужно менять моторное масло, даже если вы его постоянно доливаете
Фото: Wikipedia by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Это означает, что частое добавление масла не очищает его от накопившихся загрязнений. Поэтому важно придерживаться рекомендованных интервалов замены масла. Если двигатель потребляет много масла, рекомендуется чаще проводить полную замену, что поможет снизить его расход и поддерживать двигатель в хорошем состоянии. При замене масла обязательно меняется и масляный фильтр.

Оптимально менять масло дважды в год — перед зимой и перед летом, подбирая лубрикант с соответствующими характеристиками. Постоянная доливка масла не освобождает от необходимости планового технического обслуживания и замены смазки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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