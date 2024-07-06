Ваш двигатель может работать дольше: всё о моточасах и их значении

Что такое моточасы и как они помогают оценить ресурс двигателя

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Моточасы — это параметр, который используется для оценки реального износа и ресурса двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Они измеряют время работы двигателя под различной нагрузкой, что позволяет более точно прогнозировать его состояние и необходимость технического обслуживания.

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Один моточас не равен календарному часу и зависит от режима работы двигателя: 40 минут на низких оборотах, 30 минут на средних и 15 минут на высоких. Моточасы помогают определить интервалы замены масла и других компонентов, предупреждая непредвиденные поломки.

Измерение моточасов может быть приблизительным, основанным на расходе топлива и пробеге, или точным, с использованием специальных электронных датчиков, которые учитывают обороты коленвала, температуру охлаждающей жидкости и моторного масла. Этот параметр важен для планирования своевременного технического обслуживания, что способствует продлению срока службы двигателя и других механизмов автомобиля.