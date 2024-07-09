Как избавиться от масложора без капремонта? Эти хитрости сэкономят ваши деньги

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Причины и решения проблемы "масложора" у автомобилей

1:15
Авто

Многие автомобилисты знакомы с проблемой "масложора", когда приходится регулярно доливать масло в двигатель после каждой тысячи километров пробега. Окончательно решить эту проблему возможно только с помощью капитального ремонта двигателя. Однако эксперты поделились советами, как минимизировать затраты и отсрочить сложные ремонтные работы.

Причины и решения проблемы "масложора" у автомобилей
Фото: Wikipedia by Milchstraßenräuber, PDM

Часто основной причиной увеличенного расхода масла является износ цилиндров и поршней, который может произойти из-за большого пробега или некорректной эксплуатации автомобиля. В первую очередь рекомендуется проверить, нет ли других причин этого явления.

Начать стоит с осмотра прокладок, уплотнителей и маслосъемных колпачков. Если обнаружены признаки утечки масла, их следует заменить. Также необходимо убедиться в надежности крепления сливной пробки и исправности масляного фильтра. Проблема может скрываться и в использовании некачественного масла, поэтому важно приобретать продукцию у проверенных поставщиков.

Если же износ цилиндропоршневой группы неизбежен, можно попробовать использовать масло с повышенной вязкостью, следуя рекомендациям производителя автомобиля по подбору подходящих опций.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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