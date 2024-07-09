Как уничтожаются кондиционеры: ошибки, которые стоят денег

Naavtotrasse: как правильно использовать кондиционер в вашем автомобиле

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Практически в каждом современном автомобиле установлен кондиционер, однако многие водители начинают задумываться о его использовании только с наступлением жары. Но не все знают, что неправильное обращение с кондиционером в жаркую погоду может привести к серьезным проблемам. Автомеханик в интервью для портала naavtotrasse. ru поделился рекомендациями, как избежать ненужных поломок и дорогого ремонта.

Фото: wikipediа by The Car Spy, CC BY 2.0

Стоит развеять миф о том, что использование кондиционера при открытых окнах может привести к его поломке. Это не так, так как кондиционеры обычно настроены на работу согласно параметрам, установленным водителем, и не сломаются от такого использования. Тем не менее, системы климат-контроля, работающие в автоматическом режиме, могут испытывать повышенные нагрузки.

Перед началом активной эксплуатации кондиционера следует провести тщательную проверку системы: убедиться в чистоте радиатора, отсутствии налета и масляных следов на соединительных трубках, что может указывать на утечку хладагента. Если выявлены проблемы, их следует устранить заранее.

Также важно помнить, что кондиционер следует использовать умеренно, включать его для охлаждения салона, а затем проветривать автомобиль, открыв окна. Продолжительное воздействие холодного воздуха может быть вредным для здоровья, особенно если воздушный поток направлен непосредственно на человека.

Не стоит забывать и о необходимости периодической заправки кондиционера хладагентом, так как его запасы со временем уменьшаются, а недостаток хладагента может привести к поломке системы и необходимости дорогого ремонта.

Наконец, рекомендуется включать кондиционер не только летом, но и зимой для поддержания его работоспособности и предотвращения загустения масла в системе, что помогает поддерживать воздух в салоне сухим и предотвращает образование плесени.