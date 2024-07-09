Только что представленный Golf R: что скрывает новинка от Volkswagen

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Volkswagen раскрывает детали нового Golf R перед запуском на рынок

2:05
Авто

Новый Volkswagen Golf R 2025 года недавно был представлен публике и уже скоро появится на рынке, начиная с Германии. Модель будет доступна в двух вариантах кузова: традиционный хэтчбек и семейный универсал. Официальная презентация прошла всего неделю назад, и производитель уже опубликовал цены и открыл предварительный заказ на автомобиль, хотя начало поставок запланировано на осень.

Volkswagen раскрывает детали нового Golf R перед запуском на рынок
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Новый VW Golf R, наряду с Arteon R Shooting Brake, является одной из самых мощных серийных моделей в линейке производителя. Автомобиль отличается агрессивным внешним видом и усовершенствованным шасси, что обеспечивает высокую динамику и маневренность на дороге, особенно при маневрировании в поворотах. Модель оборудована двумя новыми режимами вождения: Drift и Special, последний из которых включает специальные настройки подвески и управления для улучшенной производительности.

Комплектация включает спортивный мультируль с кожаной оплеткой и подогревом, зеркала с матово-хромированными корпусами, спортивные передние сиденья, адаптивное шасси и множество других функций. Обе версии оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем TSI мощностью 333 лошадиные силы, который работает в паре с 7-скоростной роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и системой полного привода. Хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды, а универсал — за 4,8 секунды. Цена хэтчбека колеблется от 53 795 до 58 440 евро, или от 5,14 до 5,58 миллионов рублей, универсал оценен в 55 065 евро, или около 5,26 миллионов рублей по текущему курсу.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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