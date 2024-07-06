Езда на высоких оборотах: вред или польза для двигателя?

Частая езда на повышенных оборотах двигателя может привести к негативным последствиям, включая повышенный износ поршней, колец, цилиндров и клапанов. Это также увеличивает расход топлива и нагрузку на трансмиссию, что может привести к поломке сцепления, коробки передач и карданного вала.
Однако кратковременная езда на высоких оборотах, наоборот, полезна для двигателя. Она помогает очищать двигатель от отложений и кокса, что положительно влияет на его работу. Периодические повышенные нагрузки способствуют правильной работе клапанного механизма и предотвращают скопление влаги в поддоне картера.
Важно помнить, что двигатель рассчитан на работу в штатном режиме до красной зоны на приборной панели. Основной риск — перегрев, но при исправной системе охлаждения мотор справится с высокими нагрузками без повреждений.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.