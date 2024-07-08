Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Альваро Мората хочет покинуть национальную сборную после Евро
PS 5 Pro может дебютировать осенью на Tokyo Game Show 2024
Турция и Египет лидируют среди российских туристов с детьми
Филипп Киркоров проигнорировал новый иск от Любови Успенской
Путин подписал закон, упрощающий регистрацию транспортных средств
Фиксация макияжа: как сохранить его на жирных веках весь день
Учёные предложили безопасный метод утилизации пластиковых отходов
Диетические куриные котлеты: получаются сочными, хотя и готовятся из куриной грудки
Как отличить отёки от жира на теле: шесть важных признаков
По этим признакам можно узнать о проблемах машины с пробегом

Эксперты перечислили 7 тревожных признаков проблемной машины с пробегом

2:31
Авто

При покупке подержанного автомобиля важно обратить внимание на семь ключевых признаков, которые помогут понять, как предыдущий владелец обслуживал машину. Об этом рассказали эксперты по автоподбору СберАвто.

Эксперты перечислили 7 тревожных признаков проблемной машины с пробегом
Фото: freepik.com by jcomp, PDM
  • Во-первых, внимательно осмотрите состояние кузова. Наличие царапин и потертостей может свидетельствовать о том, что автомобиль парковали в ограниченных пространствах.
  • Во-вторых, оцените состояние педалей. Сильно затертые накладки указывают на агрессивный стиль вождения, а волнообразный износ шин – на резкие ускорения и торможения. Также важно проверить тормозные диски на износ и возможные деформации.
  • В-третьих, обратите внимание на лакокрасочное покрытие. Если краска нанесена тонким слоем, а смежные участки аккуратно затонированы для плавного перехода, это говорит о качественном обслуживании. Резкие переходы цвета и следы частого некачественного перекрашивания могут указывать на ДТП. Толщина слоя краски, превышающая 200 микрометров, свидетельствует о многократном перекрашивании.
  • В-четвертых, проверьте наличие утечек технических жидкостей. Лужи под машиной могут свидетельствовать о трещинах в шлангах или неисправностях радиатора. Чаще всего протекают антифриз, моторное или трансмиссионное масло. Эксплуатация автомобиля с низким уровнем масла негативно сказывается на состоянии коробки передач.
  • В-пятых, обратите внимание на чистоту и порядок в салоне. Осмотрите обивку руля, кресла, коврики под сиденьями. Дверные ручки не должны болтаться, а приборная панель не должна быть запыленной. На панели приборов должны гореть только синие и зеленые значки; желтые индикаторы сигнализируют о неисправностях, а красные предупреждают о возможных аварийных ситуациях.

Оцените состояние кондиционера и щеток стеклоочистителей. Если воздух в салон поступает неравномерно, это может говорить о редкой чистке системы охлаждения. Прекращение работы кондиционера и неприятный запах также указывают на эту проблему. Если щетки стеклоочистителей не менялись и не чистились, они будут оставлять грязные разводы и царапины на стекле. Все эти факторы могут свидетельствовать о небрежном отношении владельца к автомобилю.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно

Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.

5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
ИПГ сообщил о серии вспышек на Солнце класса M 8 июля
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения
Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис" Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
5 неожиданных причин, почему ваш аккумулятор умирает быстрее, чем вы думаете
Признание Прохора Шаляпина: зачем певец выбирает "бабушек"?
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Последние материалы
Путин подписал закон, упрощающий регистрацию транспортных средств
Фиксация макияжа: как сохранить его на жирных веках весь день
Учёные предложили безопасный метод утилизации пластиковых отходов
Диетические куриные котлеты: получаются сочными, хотя и готовятся из куриной грудки
Как отличить отёки от жира на теле: шесть важных признаков
Сможет ли ИИ заменить фитнес-тренера?
Диетологи рассказали, какой тип питания лучше выбрать
Основные ошибки при замене лобового стекла: советы водителям
Смерть Мэттью Перри вывела полицию на подпольный мир голливудской наркоторговли
Дмитрий Песков: Россия стремится поддерживать хорошие отношения с обеими Кореями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников