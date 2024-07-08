По этим признакам можно узнать о проблемах машины с пробегом

При покупке подержанного автомобиля важно обратить внимание на семь ключевых признаков, которые помогут понять, как предыдущий владелец обслуживал машину. Об этом рассказали эксперты по автоподбору СберАвто.
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Во-первых, внимательно осмотрите состояние кузова. Наличие царапин и потертостей может свидетельствовать о том, что автомобиль парковали в ограниченных пространствах.
Во-вторых, оцените состояние педалей. Сильно затертые накладки указывают на агрессивный стиль вождения, а волнообразный износ шин – на резкие ускорения и торможения. Также важно проверить тормозные диски на износ и возможные деформации.
В-третьих, обратите внимание на лакокрасочное покрытие. Если краска нанесена тонким слоем, а смежные участки аккуратно затонированы для плавного перехода, это говорит о качественном обслуживании. Резкие переходы цвета и следы частого некачественного перекрашивания могут указывать на ДТП. Толщина слоя краски, превышающая 200 микрометров, свидетельствует о многократном перекрашивании.
В-четвертых, проверьте наличие утечек технических жидкостей. Лужи под машиной могут свидетельствовать о трещинах в шлангах или неисправностях радиатора. Чаще всего протекают антифриз, моторное или трансмиссионное масло. Эксплуатация автомобиля с низким уровнем масла негативно сказывается на состоянии коробки передач.
В-пятых, обратите внимание на чистоту и порядок в салоне. Осмотрите обивку руля, кресла, коврики под сиденьями. Дверные ручки не должны болтаться, а приборная панель не должна быть запыленной. На панели приборов должны гореть только синие и зеленые значки; желтые индикаторы сигнализируют о неисправностях, а красные предупреждают о возможных аварийных ситуациях.
Оцените состояние кондиционера и щеток стеклоочистителей. Если воздух в салон поступает неравномерно, это может говорить о редкой чистке системы охлаждения. Прекращение работы кондиционера и неприятный запах также указывают на эту проблему. Если щетки стеклоочистителей не менялись и не чистились, они будут оставлять грязные разводы и царапины на стекле. Все эти факторы могут свидетельствовать о небрежном отношении владельца к автомобилю.