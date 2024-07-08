Ночной кошмар: как внутреннее освещение в машине влияет на вашу безопасность

Можно ли во время движения ночью включать в салоне внутреннее освещение

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Некоторые водители включают свет в салоне автомобиля во время движения в темное время суток. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru рассказал об ответственности за использование внутреннего освещения во время движения и его влиянии на зрение водителя.

Фото: unsplash.com by Clay Banks, PDM

Согласно Правилам дорожного движения, запрета на использование внутреннего освещения в салоне автомобиля в любое время суток нет, поэтому штраф за это не предусмотрен. Однако важно понимать, что освещенный салон ночью может влиять на зрение водителя и, следовательно, на безопасность дорожного движения.

При включенном свете в салоне ночью снижается чувствительность сетчатки глаз к яркому свету, что может ухудшить остроту зрения водителя. В таких условиях сложнее распознавать неосвещенные предметы на дороге.

С другой стороны, благодаря снижению контрастности, глаза меньше устают от ярких фар встречных машин.

Чтобы уменьшить нагрузку на глаза, необязательно включать всю внутреннюю подсветку автомобиля — достаточно одной лампочки над водительским или передним пассажирским сидением. Многие водители на оживленных трассах включают свет в салоне, но злоупотреблять этим не стоит, так как это может снизить чувствительность зрения и повысить риск не заметить препятствие в условиях плохой освещенности.