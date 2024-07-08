Эти советы помогут уберечь мотор машины от перегрева в жару

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Автоэксперт Попов объяснил, как спасти двигатель машины от перегрева в жару

Авто

Перегрев автомобиля в условиях аномальной жары может привести к поломке двигателя и негативным последствиям для салона транспортного средства. Такое мнение высказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Автоэксперт Попов объяснил, как спасти двигатель машины от перегрева в жару
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По его словам, в жару система охлаждения двигателя иногда не справляется с нагрузкой, особенно когда температура в моторном отсеке при перегреве может достигать 100 градусов. Поэтому автовладельцам важно регулярно проверять исправность системы охлаждения автомобиля, отмечает Попов.

"Моторный отсек может нагреваться до 100 градусов, критические перегревы исключены, так как масло, фильтры и различные жидкости рассчитаны на высокие температуры. Однако система охлаждения может не выдержать такого перегрева", — подчеркивает эксперт.

Попов также указал, что в жаркие дни температура в салоне автомобиля может достигать 60°C. Уменьшить её можно с помощью отражающих чехлов, которые не пропускают солнечные лучи. Желательно полностью покрыть ими машину, чтобы избежать нагрева.

Если салон выполнен в чёрных тонах, помогут специальные шторки на лобовом стекле. Перед тем как сесть в машину, обязательно хорошо проветрите её, открыв все двери настежь, чтобы прогнать горячий воздух, подытожил Попов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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