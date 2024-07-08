ДХО своими руками: почему это может обернуться крупными проблемами с ГАИ

Юрист объяснил, что сказать ГАИ, чтобы не лишили прав за светодиодные ДХО

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Дневные ходовые огни (ДХО) существенно повышают безопасность на дорогах, однако не все автомобили оснащены ими с завода. В интервью для портала njcar. ru юрист с 20-летним опытом рассказал о возможных неприятных последствиях самостоятельной установки ДХО.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

Установка неоригинальных ДХО изменяет конструкцию автомобиля, что противоречит требованиям ПДД. Это делает эксплуатацию транспортного средства незаконной, если его внешние световые приборы (количество, тип, цвет, расположение и режим работы) не соответствуют заводской конструкции.

Законодательство запрещает использование световых приборов, установленных не заводом-изготовителем, включая неоригинальные ДХО. Это может привести к административным наказаниям по статье 12.5 КоАП, которая регулирует такие случаи.

Инспекторы дорожной полиции могут составить административный протокол по статье 12.5 КоАП, если обнаружат неоригинальные ДХО на автомобиле. Эта статья охватывает случаи управления транспортным средством с несоответствующими световыми приборами. Наказание может включать лишение водительских прав на срок до года и конфискацию ДХО.

Кодекс административных правонарушений предусматривает составление протокола за использование нестандартных ДХО. Однако постановление Пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 года вводит исключения, когда водителю не грозит наказание. Водителю стоит ссылаться на это постановление, если инспектор ГИБДД начинает оформлять нарушение из-за таких огней. Опытный сотрудник поймет, что действия водителя не являются нарушением, и откажется от составления протокола.

Согласно уточнению Верховного Суда, лишение прав возможно только при использовании нестандартных световых приборов, таких как мигалки или стробоскопы, ассоциируемые с оперативными службами.

Если нестандартный световой прибор излучает постоянный белый свет, это не является поводом для серьезных последствий, таких как лишение водительских прав. В этом случае полицейский может оформить протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП, что влечет небольшой штраф в размере 500 рублей, но без угрозы лишения прав.

Однако полиция вправе требовать устранить нестандартные ДХО в течение 10 дней, что является более мягким наказанием по сравнению с лишением прав.