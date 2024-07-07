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Как выглядит авто, которое будет угнано: главные признаки

Механики назвали признаки автомобиля, который хотят угнать

2:02
Авто

Не все попытки преступников захватить чужое авто заканчиваются успехом. Иногда случайные прохожие могут остановить грабителя, и автомобиль остается на месте с повреждениями, которые могут быть неправильно истолкованы как случайные выходки. На самом деле ситуация гораздо серьезнее.

Механики назвали признаки автомобиля, который хотят угнать
Фото: wikipedi by DariuszSankowski, CC0

Признаки попыток угона могут быть разнообразными. Очевидные признаки, такие как разбитое стекло или несанкционированное вторжение в электрическую систему, мы не будем рассматривать. Однако существуют и менее очевидные следы, которые важно распознать своевременно и не путать с хулиганскими выходками.

Например, если вы обнаружили, что подкрылки автомобиля отогнуты, это может свидетельствовать о попытке проникновения злоумышленников в моторный отсек, обойдя установленные защитные системы. Если кнопка брелка была нажата, но двери оказались разблокированы, возможно, был использован код-граббер для подделки сигнала брелка и обхода сигнализации.

Другим тревожным признаком является неожиданное отверстие в кузове, например, в заднем крыле, что может свидетельствовать о попытке доступа к заводской шине для отключения охранной системы.

Иногда нет внешних повреждений, но владельца машины беспокоит ощущение, что кто-то был в салоне. Это могут быть царапины на передней панели или неправильное положение приборной панели, что также может указывать на несанкционированный доступ.

Для предотвращения угона рекомендуется внимательно осматривать автомобиль и его уязвимые места, такие как днище, рама, компоненты подвески и внутренние части крыльев. Установка GPS-трекера может быть полезной мерой для отслеживания автомобиля в случае угона.

Важно заметить, что даже при отсутствии явных признаков взлома стоит быть бдительным, особенно если ваш автомобиль является объектом повышенного интереса для угонщиков.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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