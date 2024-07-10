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Водителю за рулём: забудьте про кофе и попробуйте этот безопасный напиток

Этот напиток идеален для бодрости водителей

2:03
Авто

Долгие часы за рулём, недосыпание, монотонная дорога - всё это может привести к опасной сонливости, которая становится настоящей угрозой. Многие водители инстинктивно тянутся к чашке крепкого кофе, но это не всегда лучшее решение. Чрезмерное употребление кофеина может вызывать нервозность, дрожь и другие симптомы, что также снижает концентрацию.

Этот напиток идеален для бодрости водителей
Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

Так какой же напиток лучше выбрать, чтобы быстро взбодриться перед дорогой и при этом оставаться в безопасности? Самым оптимальным вариантом будет зеленый чай.

Зелёный чай - идеальный напиток для водителя

В отличие от кофе, зеленый чай содержит значительно меньше кофеина, но при этом обладает целым рядом других полезных свойств:

1. Бодрящий эффект. Зелёный чай содержит теин - природный стимулятор, который повышает энергию и улучшает концентрацию внимания. Но действует он мягче и плавнее кофеина.

2. Улучшение умственной работоспособности. Зелёный чай богат аминокислотой L-теанином, которая оказывает благотворное влияние на мозговую деятельность. Она способствует улучшению памяти и ясности мышления.

3. Антиоксидантная защита. Зелёный чай содержит большое количество полифенолов, обладающих мощными антиоксидантными свойствами. Они нейтрализуют вредное воздействие свободных радикалов, повышая устойчивость организма к стрессам.

4. Отсутствие побочных эффектов. В отличие от кофе, зеленый чай не вызывает тревожности, перевозбуждения или других неприятных симптомов передозировки.

Таким образом, чашка ароматного зеленого чая станет отличным выбором для водителя, который хочет быстро взбодриться и при этом сохранить спокойствие и концентрацию. Он обеспечит необходимый тонус без риска для безопасности вождения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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