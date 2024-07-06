Эти упражнения водителям можно выполнить, находясь в длинной пробке

Основная проблема при длительном вождении — нарушение кровообращения. Однако это легко исправить прямо за рулем, не покидая машину, рассказывает фитнес-тренер Виктор Симкин.
Первое упражнение заключается в подъеме стопы на носок 20-30 раз. Простые движения помогут улучшить кровообращение и укрепить икроножные мышцы.
Второе упражнение — вакуум живота, при котором нужно напрячь животные мышцы к позвоночнику на выдохе. Это упражнение способствует укреплению мышц корсета — прямых и поперечных мышц живота, внутренних и внешних косых мышц, мышц спины, диафрагмы и мышц тазового дна, активизируя целую группу мышц.
В машине также можно проводить упражнения с кистевым эспандером, делая по 15 повторений на каждую руку для улучшения кровообращения.
Для улучшения концентрации можно использовать упражнение с надуванием щек. Нужно задержать дыхание и выдержать до дискомфорта, затем выдохнуть. Три-четыре повторения достаточно.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.