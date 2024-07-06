Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Восприятие страхования в российском менталитете
Почему стоит перестать перегружать сумки в путешествиях
Учёные исследовали генетические причины наследственной глухоты у бурят
Франция и Испания готовятся к эпическому полуфиналу Евро 2024
Второй сезон сериала "Король Талсы" выйдет 15 сентября
Маникюрные ошибки: как избежать безвкусицы в нейл-дизайне
В Томске арестовали гараж с почти сотней кошек за долги
Сергей Лазарев показал фото с детьми в Турции: "Было круто"
Компания Nintendo отказалась от использования ИИ для создания видеоигр
Сколько в среднем россияне платят за нарушение ПДД?

Стало известно о среднем размере штрафа за нарушение ПДД в России

1:21
Авто

В России средний размер штрафа за нарушение ПДД снизился до 652 рублей, что на 14 рублей меньше, чем годом ранее. Ранее россияне чаще всего платили 666 рублей безналичным способом.

Стало известно о среднем размере штрафа за нарушение ПДД в России
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Очевидно, что 250 рублей — это штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч, который часто оплачивался со скидкой. При этом 76,7% всех платежей составляли именно такие суммы. На втором месте по популярности были квитанции на 500 рублей (7,7%), а на третьем — на 550 рублей (3,9%).

Интересно, что средний чек мужчин за штрафы составил 685 рублей, в то время как у женщин он был немного ниже — 563 рубля. Данные о платежах по штрафам за первое полугодие 2024 года были предоставлены банком "Русский стандарт", который проанализировал статистику платежей по картам клиентов.

Следует отметить, что нарушения, связанные с несоответствием скорости конкретным условиям движения, были самым распространенным видом нарушений ПДД, которые привели к ДТП в прошлом году.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Последние материалы
Стали известны детали нового обвинения против Магомеда Омарова
Россия и Иран заключили соглашение в сфере валютного обмена
Турецкие власти начали расследование массового пищевого отравления в отеле
Переплата по ипотеке за однокомнатные квартиры вырастет в 3,65 раза
Как восстановить поврежденные волосы: советы и рекомендации
Можно ли сбросить вес без диет: диетолог раскрыла секрет идеальной фигуры
Британские учёные разработали новый метод обнаружения частиц тёмной материи на Земле
Escape From Tarkov: новый патч добавил вознаграждения за сообщения о читерах
Немецкий журналист рассказал про расстрел раненого русского солдата бойцами ВСУ
Замдиректора ГосНИИ хлеба Савкина: срок хранения натурального хлеба — до 2-5 дней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников