Сколько в среднем россияне платят за нарушение ПДД?

Стало известно о среднем размере штрафа за нарушение ПДД в России

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В России средний размер штрафа за нарушение ПДД снизился до 652 рублей, что на 14 рублей меньше, чем годом ранее. Ранее россияне чаще всего платили 666 рублей безналичным способом.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Очевидно, что 250 рублей — это штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч, который часто оплачивался со скидкой. При этом 76,7% всех платежей составляли именно такие суммы. На втором месте по популярности были квитанции на 500 рублей (7,7%), а на третьем — на 550 рублей (3,9%).

Интересно, что средний чек мужчин за штрафы составил 685 рублей, в то время как у женщин он был немного ниже — 563 рубля. Данные о платежах по штрафам за первое полугодие 2024 года были предоставлены банком "Русский стандарт", который проанализировал статистику платежей по картам клиентов.

Следует отметить, что нарушения, связанные с несоответствием скорости конкретным условиям движения, были самым распространенным видом нарушений ПДД, которые привели к ДТП в прошлом году.