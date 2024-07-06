Сколько в среднем россияне платят за нарушение ПДД?

В России средний размер штрафа за нарушение ПДД снизился до 652 рублей, что на 14 рублей меньше, чем годом ранее. Ранее россияне чаще всего платили 666 рублей безналичным способом.
Очевидно, что 250 рублей — это штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч, который часто оплачивался со скидкой. При этом 76,7% всех платежей составляли именно такие суммы. На втором месте по популярности были квитанции на 500 рублей (7,7%), а на третьем — на 550 рублей (3,9%).
Интересно, что средний чек мужчин за штрафы составил 685 рублей, в то время как у женщин он был немного ниже — 563 рубля. Данные о платежах по штрафам за первое полугодие 2024 года были предоставлены банком "Русский стандарт", который проанализировал статистику платежей по картам клиентов.
Следует отметить, что нарушения, связанные с несоответствием скорости конкретным условиям движения, были самым распространенным видом нарушений ПДД, которые привели к ДТП в прошлом году.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.