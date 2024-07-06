Троллейбус от КамАЗа поступит на рынок до конца этого года

Первый троллейбус под брендом КамАЗ прошел испытания

1:23 Your browser does not support the audio element. Авто

На заводском полигоне НефАЗ была открыта новая испытательная трасса для троллейбусов, сообщает газета «Вести КАМАЗа»

Фото: freepik.com by standret, PDM

Следует отметить, что НефАЗ, или Нефтекамский автомобильный завод, изготавливает пассажирскую технику под брендом КамАЗ. На новой трассе есть эстакада, несколько участков с различными искусственными неровностями, а также освещение и видеонаблюдение. Помимо тестирования подвески, на трассе можно проводить измерения шума.

Контактную сеть для троллейбусов поставила компания ПКФ "Снарк" из Санкт-Петербурга. Для испытаний в Нефтекамске была установлена специальная автоматическая подстанция, а при монтаже сети использовались композитные материалы. Первый троллейбус под брендом КамАЗ уже прошел испытания на данной трассе.

Модель 62825 основана на широко известном электробусе, популярном среди жителей Москвы. Первым клиентом станет компания из Чебоксар.

В 2023 году российские заводы получили огромное количество заказов на троллейбусы. Введение нового предложения под маркой КамАЗ позволит известному производителю усилить свое присутствие на рынке пассажирского транспорта.