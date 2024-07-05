Подержанный Geely Atlas: скрытые проблемы, о которых вам не расскажут

На что обратить внимание при покупке подержанного Geely Atlas

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Кроссовер Geely Atlas был представлен на российском рынке в 2018 году. При покупке подержанного автомобиля важно учитывать несколько факторов.

Фото: openverse by ROCostiTheBunnyCZ, CC BY-SA 4.0

Geely Atlas оснащается различными двигателями: 2.0 MPI (139 л. с.), 2.4 MPI (149 л. с.) и 1.8 TGDi (184 л. с.). Самым надежным считается 2,4-литровый двигатель. Турбированные версии более динамичны, но требуют аккуратного обращения и качественного топлива.

Кузов Geely Atlas обладает хорошей защитой от ржавчины, особенно модели из Белоруссии. Подвеска кроссовера также надежна, требуя замены стоек стабилизатора и рулевых наконечников после 100 тысяч км.

Электрооборудование в целом надежное, но возможны проблемы с датчиками и мультимедийной системой, особенно у моделей 2020 года. АКПП не всегда надежна, возможны рывки и гудение, поэтому важно регулярно менять рабочую жидкость.