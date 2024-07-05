Устали платить за стоящую машину? Вот как не платить транспортный налог

Как избежать транспортного налога на неиспользуемый автомобиль

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Автомобилисты часто сталкиваются с необходимостью уплаты транспортного налога, даже если их автомобили не используются. Однако законодательство позволяет избежать этих расходов.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Владельцам неиспользуемых автомобилей достаточно подать заявление в Госавтоинспекцию для снятия ТС с регистрационного учета, что прекратит начисление налога. Процедура проста и требует только паспорта или нотариально заверенной доверенности.

Важно убедиться в отсутствии задолженностей по налогам перед подачей заявления. Снятие с учета необратимо, и автомобиль не может использоваться на дорогах России. Для предотвращения повторного начисления налога рекомендуется лично обратиться в налоговую службу для перерасчета.