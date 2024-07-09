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Выбираем авто для дачи: универсалы, кроссоверы, минивэны — что лучше

3 оптимальных варианта авто для поездок на дачу

2:27
Авто

Лето — пора загородных поездок на дачу, пикников и отдыха на природе. Для того, чтобы комфортно и без проблем добираться до места назначения, важно правильно выбрать автомобиль. Какие же машины лучше всего подойдут для таких поездок?

3 оптимальных варианта авто для поездок на дачу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Универсалы и кроссоверы

Одним из самых оптимальных вариантов для поездок на дачу являются универсалы и кроссоверы. Эти автомобили обладают вместительным багажником, в который без труда можно загрузить все необходимые для отдыха вещи — от садового инвентаря до продуктов и мебели.

Среди популярных моделей универсалов можно выделить Lada Largus, Volkswagen Passat, Škoda Superb. Из кроссоверов хорошо подойдут Renault Duster, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan. Такие машины также обычно имеют повышенный дорожный просвет, что позволяет им уверенно передвигаться по проселочным дорогам.

Внедорожники и пикапы

Если вам предстоит добираться до дачного участка по серьезному бездорожью, то лучше присмотреться к внедорожникам или пикапам. Эти автомобили отличаются повышенной проходимостью, мощными двигателями и вместительными кузовами.

В число востребованных внедорожников для поездок на дачу входят Toyota Land Cruiser, Nissan Pathfinder, Chevrolet Tahoe. Пикапы также могут быть интересным вариантом — Mitsubishi L200, Isuzu D-Max, Ford Ranger. Они позволяют перевозить крупногабаритные и тяжелые грузы, необходимые на даче.

Минивэны

Ещё одним практичным решением для поездок с семьей и большим количеством вещей станут минивэны. Эти машины обладают просторным салоном и вместительным багажником. Кроме того, многие модели минивэнов имеют трансформируемый салон, что позволяет гибко подстраивать пространство под конкретные задачи.

Наиболее популярные минивэны для загородных поездок — Volkswagen Multivan, Kia Carnival, Hyundai H-1. Они обеспечат комфортное путешествие как для водителя, так и для пассажиров.

При выборе автомобиля для поездок на дачу стоит ориентироваться на такие критерии, как вместительность, проходимость, удобство трансформации салона и багажного отсека. Это поможет сделать загородный отдых максимально комфортным.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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