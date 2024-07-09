Выбираем авто для дачи: универсалы, кроссоверы, минивэны — что лучше

Лето — пора загородных поездок на дачу, пикников и отдыха на природе. Для того, чтобы комфортно и без проблем добираться до места назначения, важно правильно выбрать автомобиль. Какие же машины лучше всего подойдут для таких поездок?
Одним из самых оптимальных вариантов для поездок на дачу являются универсалы и кроссоверы. Эти автомобили обладают вместительным багажником, в который без труда можно загрузить все необходимые для отдыха вещи — от садового инвентаря до продуктов и мебели.
Среди популярных моделей универсалов можно выделить Lada Largus, Volkswagen Passat, Škoda Superb. Из кроссоверов хорошо подойдут Renault Duster, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan. Такие машины также обычно имеют повышенный дорожный просвет, что позволяет им уверенно передвигаться по проселочным дорогам.
Если вам предстоит добираться до дачного участка по серьезному бездорожью, то лучше присмотреться к внедорожникам или пикапам. Эти автомобили отличаются повышенной проходимостью, мощными двигателями и вместительными кузовами.
В число востребованных внедорожников для поездок на дачу входят Toyota Land Cruiser, Nissan Pathfinder, Chevrolet Tahoe. Пикапы также могут быть интересным вариантом — Mitsubishi L200, Isuzu D-Max, Ford Ranger. Они позволяют перевозить крупногабаритные и тяжелые грузы, необходимые на даче.
Ещё одним практичным решением для поездок с семьей и большим количеством вещей станут минивэны. Эти машины обладают просторным салоном и вместительным багажником. Кроме того, многие модели минивэнов имеют трансформируемый салон, что позволяет гибко подстраивать пространство под конкретные задачи.
Наиболее популярные минивэны для загородных поездок — Volkswagen Multivan, Kia Carnival, Hyundai H-1. Они обеспечат комфортное путешествие как для водителя, так и для пассажиров.
При выборе автомобиля для поездок на дачу стоит ориентироваться на такие критерии, как вместительность, проходимость, удобство трансформации салона и багажного отсека. Это поможет сделать загородный отдых максимально комфортным.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.