Ваш автомобиль был в воде? 7 скрытых признаков, которые вас удивят

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Как распознать затопленный автомобиль: ключевые признаки

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Авто

Определить, что автомобиль был утоплен, можно по нескольким характерным признакам.

Как распознать затопленный автомобиль: ключевые признаки
Фото: web.archive.org by АНТ Бережный, CC BY 3.0

Один из основных — наличие ржавчины на кузове, особенно в стыках панелей, под дверными ручками и на нижней части крыльев. Также важно обратить внимание на запах сырости или плесени в салоне, состояние обивки и ковриков, а также на следы влаги.

Проблемы с электрикой, нестабильная работа двигателя и быстрое износ тормозных колодок также могут указывать на затопление. Прежние владельцы часто пытаются скрыть факт затопления, но внимательный осмотр поможет выявить такие автомобили.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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