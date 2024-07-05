Ваш автомобиль был в воде? 7 скрытых признаков, которые вас удивят

Как распознать затопленный автомобиль: ключевые признаки

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Определить, что автомобиль был утоплен, можно по нескольким характерным признакам.

Фото: web.archive.org by АНТ Бережный, CC BY 3.0

Один из основных — наличие ржавчины на кузове, особенно в стыках панелей, под дверными ручками и на нижней части крыльев. Также важно обратить внимание на запах сырости или плесени в салоне, состояние обивки и ковриков, а также на следы влаги.

Проблемы с электрикой, нестабильная работа двигателя и быстрое износ тормозных колодок также могут указывать на затопление. Прежние владельцы часто пытаются скрыть факт затопления, но внимательный осмотр поможет выявить такие автомобили.