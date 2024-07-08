Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если у томатов почернели листья: вот как это можно исправить
Владимир Сычёв из "Физрука" стал известным по ролям в журнале "Ералаш"
Новинка от Digma: игровые мониторы Overdrive с Full HD разрешением
Остренькая закуска из томатов: готовится из помидоров, зелени, чеснока и перца
Повлияет ли повышение пенсионного возраста на рост страховой части пенсии?
Фильм "Сто лет тому вперёд" заработал более 1,5 миллиарда рублей в прокате
Филипп Киркоров прокомментировал развод Алсу и Яна Абрамова
Стало известно, насколько выгодны распродажи в России
Страдавший туберкулёзом костей Золотухин сплясал на выпускном "Яблочко"
Устали от грязных номеров? Лёгкий способ вернуть им чистоту за считанные минуты

Водителям на заметку: как быстро отмыть номера

2:03
Авто

Каждый автомобилист сталкивался с проблемой въевшейся грязи и налёта на номерных знаках. Въевшаяся грязь и налёт на номерах не только ухудшают внешний вид авто, но и могут создавать проблемы с распознаванием номера камерами видеофиксации. Однако есть простое и эффективное средство, которое поможет быстро вернуть чистоту вашим номерным знакам.

Водителям на заметку: как быстро отмыть номера
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 4.0

Чем опасна "грязная" регистрация авто?

Несвоевременная мойка номерных знаков может не только создать неприятный вид вашему автомобилю, но и стать причиной неприятностей на дороге. Особенно это актуально, когда на трассе работают камеры видеофиксации нарушений.

Грязные или нечитаемые номера могут быть распознаны камерами неправильно, что грозит штрафами за нарушения ПДД. Кроме того, сотрудники ГИБДД также вправе оштрафовать водителя за техническое состояние номерных знаков.

Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо регулярно очищать регистрационные знаки от грязи, соли и налета.

Проверенный способ для быстрой очистки номеров

Для эффективной очистки номерных знаков можно использовать простое и доступное средство — мыльный раствор. Для его приготовления растворите обычное хозяйственное мыло в теплой воде.

Нанесите этот раствор на поверхность номерного знака и оставьте на 2-3 минуты. За это время грязь и въевшийся налет размякнут. После этого возьмите чистую ткань, ветошь или салфетку и аккуратно протрите номер. Вся грязь и налет должны легко сойти.

Если же на номере имеются особо стойкие загрязнения, можно использовать специальные средства для очистки автомобильных номеров. Они быстро и эффективно справятся даже с самыми трудновыводимыми загрязнениями.

Теперь ваши номера снова будут чистыми и ярко сиять. Вы сможете избежать неприятностей на дороге и штрафов за нечитаемые регистрационные знаки.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа

Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.

Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Сводка с фронта: под Херсоном боевики плывут через Днепр, чтобы сдаться, ВС РФ вошли в Песчаное
Сводка с фронта: под Херсоном боевики плывут через Днепр, чтобы сдаться, ВС РФ вошли в Песчаное
Последние материалы
Вторичный рынок автозапчастей для иномарок в России достиг 21 млрд долларов
Как быстро и эффективно удалить старые наклейки с лобового стекла автомобиля
ScienceDaily: Восточная и Западная Антарктида по-разному реагируют на потепление
Марго Робби ожидает пополнение в семье
Как вкусно пожарить на сковороде сырые пельмени
Что стоит учесть при выборе домашнего питомца?
Рядом с помидорами нужно сажать базилик и чеснок
Касаткина: для меня это будет неправильно — играть на Олимпиаде
Как выбрать одежду для комфортного сна: лучшие материалы и фасоны
Сотрудницу телецентра изнасиловали рядом с "Останкино", задержаны трое иностранцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников