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Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить

Нашли простой способ вернуть прозрачность фарам авто

1:59
Авто

Фары вашего автомобиля со временем становятся мутными и желтоватыми? Это довольно распространённая проблема, которая не только ухудшает внешний вид машины, но и снижает эффективность освещения на дороге. К счастью, есть простой и доступный способ вернуть фарам прозрачность и блеск — с помощью средства, которое всегда найдётся в вашей ванной комнате.

Нашли простой способ вернуть прозрачность фарам авто
Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License

Почему фары желтеют?

Основная причина пожелтения фар — это воздействие ультрафиолетовых лучей солнца и повреждение защитного покрытия. Со временем пластик фар теряет свои свойства, становясь матовым и мутным. Особенно быстро этот процесс протекает на автомобилях, которые часто эксплуатируются в солнечную погоду.

Как вернуть фарам прозрачность?

Первый и самый простой способ вернуть исходный вид фарам — это использование зубной пасты. Да, именно та самая зубная паста, которая всегда есть в ванной. Нанесите небольшое количество пасты на влажную салфетку или ткань и аккуратно потрите поверхность фар круговыми движениями. Абразивные частички в составе пасты помогут удалить мелкие повреждения и пожелтение.

Когда работа будет завершена, промойте фары чистой водой, чтобы удалить остатки пасты. Вы увидите, как фары заметно посветлели и стали прозрачнее. Для закрепления результата можно обработать их специальным составом для восстановления фар, который продается в автомагазинах.

Периодически повторяя эту простую процедуру, вы сможете надолго сохранить свои фары в идеальном состоянии. Помните, что чем раньше вы начнете ухаживать за ними, тем меньше усилий потребуется в дальнейшем.

Так что не спешите тратиться на дорогостоящую полировку или замену фар. Просто возьмите зубную пасту из ванной комнаты и освежите внешний вид своего автомобиля своими руками!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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