Как законно не платить транспортный налог: простой способ, который работает

Водителям объяснили, как законно не платить транспортный налог

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Транспортный налог в последнее время стал значительной финансовой нагрузкой для большинства автомобилистов, за исключением тех счастливчиков, которым удается избежать этого сбора. Часто приходится платить налог даже за те машины, которые стоят без движения в гараже. Однако, по действующему законодательству, существует возможность освободить себя от этих ненужных расходов.

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Этот способ актуален для тех автомобилей, которые действительно не эксплуатируются их владельцами. Например, машина, годами простаивающая в гараже, может казаться слишком ценной, чтобы её отдать на утилизацию.

В такой ситуации достаточно подать заявление в Госавтоинспекцию с просьбой снять транспортное средство с регистрационного учета, что позволит избежать уплаты транспортного налога, сообщает naavtotrasse.ru.

Что же нужно сделать, чтобы снять машину с регистрационного учета? Это довольно просто и не требует предоставления самого автомобиля в Госавтоинспекцию.

Владельцу или его доверенному лицу нужно подать заявление. Для этого потребуется только паспорт или нотариально заверенная доверенность.

Важно учесть, что на момент обращения у автомобиля не должно быть неоплаченных штрафов и открытых исполнительных производств.

После снятия транспортного средства с учета пользоваться машиной на российских дорогах будет нельзя. Завершив процедуру, владелец получит документ. С этим документом следует обратиться в налоговую службу для перерасчета начисленных сборов.

Автовладелец обязан уплатить все налоги за период использования своего автомобиля, вне зависимости от того, стоял ли он без дела в гараже или активно эксплуатировался. После полной оплаты начисления прекратятся. В России данные автоматически передаются между ведомствами, и ФНС получит информацию о снятии ТС с регистрации.