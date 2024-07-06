Смертельные ошибки: как переполненный бак может поджечь ваш автомобиль

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"За рулём" рассказал, что может стать причиной пожара в автомобиле

3:09
Авто

Возгорание в автомобиле может произойти по самым простым причинам: перегрев пластика панели приборов, вызванный отражением солнечных лучей. К тому же, большинство отделочных материалов в современных автомобилях относятся к легко воспламеняющимся. Не стоит забывать и о бензине и других технических жидкостях.

"За рулём" рассказал, что может стать причиной пожара в автомобиле
Фото: flickr.com by Tony Webster, CC BY 2.0

Какие еще причины могут привести к пожару в машине?

Ошибки технического обслуживания

В ходе техобслуживания специалисты могут нарушить правила безопасности, что может привести к возгоранию автомобиля прямо на СТО. Чаще всего это происходит из-за разгерметизации топливной системы, что приводит к возгоранию паров бензина.

Переполненный топливный бак

В жаркий день не рекомендуется оставлять машину на солнце после заправки "под завязку". Топливо в баке расширяется и может начать просачиваться через пробку заливной горловины, что создает риск возгорания от любого горячего предмета рядом, например, от сигареты.

Перегрев катализатора

Каталитический нейтрализатор может перегреться из-за подтеков форсунок или неисправных свечей зажигания, что приводит к догоранию топлива в катализаторе. От этого может загореться антикоррозийная мастика на днище, особенно если обработка проводилась недавно.

Взрыв аккумулятора

В процессе зарядки или "прикуривания" аккумулятора выделяется водород, который взрывоопасен. Взрыв может быть настолько сильным, что сорвет верхнюю крышку АКБ.

Возгорание пусковой жидкости

Избыток пусковой жидкости во впускном тракте может вызвать вспышку, которая воспламенит подкапотное пространство. Важно строго соблюдать инструкции при использовании пусковых жидкостей.

Захламленный салон

Оставленная в машине под прямыми солнечными лучами стеклянная емкость с водой может сработать как линза и привести к возгоранию обивки.

Система ГБО

Газобаллонная система, установленная кустарным способом, представляет опасность. Предохранительный клапан защищает баллон от избыточного давления, но утечки газа могут накапливаться в багажнике, что может привести к пожару при наличии искры или сигареты.

Антифриз

Некачественные антифризы могут гореть при температуре ниже 100 градусов. Если такой антифриз протекает на горячие детали системы выпуска, пожар неизбежен.

Горячий катализатор и сухая трава

После долгой поездки в жаркую погоду катализатор может раскалиться почти докрасна. Если поставить машину на участке с высокой сухой травой, трава может загореться от горячего катализатора и поджечь автомобиль.

Нештатные гаджеты и зарядные устройства

Подогрев сидений или тепловентиляторы могут расплавить гнездо прикуривателя и привести к возгоранию. Еще опаснее, когда к аккумулятору напрямую подключают музыкальные усилители или другие устройства без предохранителей. В случае замыкания это может привести к пожару.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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