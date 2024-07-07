Спасение от жары: 3 главных правила работы с кондиционером в автомобиле

Аномальная жара, установившаяся на большей части территории России, бьет все рекорды. В условиях таких экстремальных температур многие водители рискуют здоровьем, так как не знают, как правильно пользоваться автомобильным кондиционером.
Врач-терапевт медицинского центра "СМ-Клиника" Юлия Валеева дала три ключевых совета по использованию кондиционера в жаркую погоду.
"Во-первых, если салон автомобиля нагрелся и вы садитесь в раскаленную машину, не включайте сразу кондиционер. Сначала необходимо проветрить салон. Затем установите среднюю температуру на панели кондиционера и постепенно снижайте ее. Резкий перепад температур может привести к значительному переохлаждению организма", — объяснила эксперт.
При температуре воздуха +30-35°C кондиционер следует настроить на 5-10 градусов ниже окружающей среды, постепенно уменьшая эту разницу по мере комфортного охлаждения салона.
Валеева также советует не направлять потоки воздуха от кондиционера на ноги и голову.
Воздух должен равномерно распределяться, чтобы избежать резкого охлаждения организма. Кроме того, окна автомобиля должны быть закрыты при включенном кондиционере, чтобы избежать сквозняка, подчеркнула врач.
Хотите вырастить богатый урожай огурцов, которые будут радовать вас всё лето? Тогда вам поможет несложная, но эффективная система подкормки, которую нужно применять раз в 10 дней.