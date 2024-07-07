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Спасение от жары: 3 главных правила работы с кондиционером в автомобиле

Врач Валеева перечислила 3 основных правила использования кондиционера в жару

1:23
Авто

Аномальная жара, установившаяся на большей части территории России, бьет все рекорды. В условиях таких экстремальных температур многие водители рискуют здоровьем, так как не знают, как правильно пользоваться автомобильным кондиционером.

Врач Валеева перечислила 3 основных правила использования кондиционера в жару
Фото: wikipediа by The Car Spy, CC BY 2.0

Врач-терапевт медицинского центра "СМ-Клиника" Юлия Валеева дала три ключевых совета по использованию кондиционера в жаркую погоду.

"Во-первых, если салон автомобиля нагрелся и вы садитесь в раскаленную машину, не включайте сразу кондиционер. Сначала необходимо проветрить салон. Затем установите среднюю температуру на панели кондиционера и постепенно снижайте ее. Резкий перепад температур может привести к значительному переохлаждению организма", — объяснила эксперт.

При температуре воздуха +30-35°C кондиционер следует настроить на 5-10 градусов ниже окружающей среды, постепенно уменьшая эту разницу по мере комфортного охлаждения салона.

Валеева также советует не направлять потоки воздуха от кондиционера на ноги и голову.

Воздух должен равномерно распределяться, чтобы избежать резкого охлаждения организма. Кроме того, окна автомобиля должны быть закрыты при включенном кондиционере, чтобы избежать сквозняка, подчеркнула врач.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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