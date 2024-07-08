Вы никогда не обращали внимания на это на приборной панели — и зря

Naavtotrasse: объяснение отметок на тахометре и их значение для водителя

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Любой автомобиль оснащён приборной панелью, на которой отображается основная информация о работе двигателя, скорости и других важных параметрах. Обращая внимание на тахометр, можно заметить не только цифры, показывающие количество оборотов двигателя, но и дополнительные отметки красного и белого цвета. Какую роль они играют? Об этом рассказал моторист в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Фото: Wikipedia by メルビル, CC BY-SA 4.0

На самом деле, не многие водители задумываются об этом вопросе и не уделяют должного внимания приборной панели, а зря. Производитель специально оснащает автомобили информативной панелью. Например, белые отметки можно найти и на спидометре, где они обозначают скорость между основными значениями с шагом в 5 или 10 км/ч, согласно классическому европейскому стандарту.

Со спидометром всё понятно и объективно, но зачем такие же отметки на тахометре? Цифры уже показывают количество оборотов, при которых работает двигатель в данный момент. Белые точки ориентируют специалистов при диагностике транспортного средства, помогая выявлять неисправности и другие проблемы в работе мотора.

Красные деления на тахометре и спидометре представляют собой информационные шкалы для водителя, на которые нужно ориентироваться при переключении передач. Большинство современных автомобилей оснащено автоматическими трансмиссиями, где электроника самостоятельно выбирает нужную скорость. Однако не стоит забывать, что у автоматической коробки передач есть ручной режим.

В ручном режиме водитель сам выбирает передачу для движения, что удобно, например, в условиях снежного заноса или при подъёме на крутой склон. Важно также обратить внимание на красную зону на тахометре, которая обычно начинается после 6000 оборотов в минуту. Это так называемая отсечка, когда двигатель работает на пределе своих возможностей.

Эксплуатация обычного гражданского автомобиля на таких оборотах не рекомендуется, так как это ускоряет износ двигателя. В повседневной жизни желательно избегать раскручивания двигателя до предельных значений, чтобы продлить срок его службы и избежать частых ремонтов. Что касается других индикаторов и информационных показателей, их назначение можно узнать из технического описания автомобиля.