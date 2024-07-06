Не заливайте это в бак: как жаркая погода может убить ваш автомобиль

Автоэксперт Колодочкин предупредил о последствиях заливки бензина АИ-92 в жару

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Аномально высокая температура, установившаяся в южных регионах России, на текущей неделе усилится ближе к выходным. Экстремальная жара охватит две трети европейской части России, включая восемь из шестнадцати крупнейших городов страны, где проживает 60% населения.

Фото: wikimedia.org by Rama, CC BY 2.0

Такая погода негативно влияет не только на людей, но и на автомобили. Эксперт Михаил Колодочкин поделился советами по защите автомобилей в таких условиях. Он напомнил, что на крышке бензобака каждого автомобиля указаны требования по выбору топлива, которыми можно пренебречь в жару.

Обозреватель журнала "За рулем" Михаил Колодочкин:

— "Существует множество советов по выбору бензина. Один из них: использование топлива с несоответствующим октановым числом может повредить мотору. На крышке бензобака указаны рекомендованные виды топлива, основной и в скобках. Тот, что в скобках, можно использовать только в случае отсутствия основного на АЗС. Для постоянного использования он не подходит.

Бензин с октановым числом выше рекомендованного вреден только для кошелька владельца автомобиля. Двигателю он не принесет вреда, но и пользы тоже. Его стоит использовать в сильную жару, чтобы уменьшить риск детонации.

Использование бензина с низким октановым числом может вызвать проблемы. Кратковременное использование 92-го бензина вместо 95-го не повредит, если избегать резких ускорений и перегрузок. Любой двигатель рассчитан на небольшие отклонения от нормы.

Однако постоянное использование низкооктанового топлива может привести к повреждению двигателя. Особенно, если вместо 92-го использовать 90-й бензин: отклонение на 5 единиц может оказаться критичным для мотора".

Иными словами, в жаркую погоду использование высокооктанового 98-го бензина в автомобиле, рассчитанном на 95-й, оправдано. В других случаях это лишняя трата денег. Бензин с октановым числом ниже рекомендованного можно использовать только изредка, иначе это навредит мотору, заключил Колодочкин.