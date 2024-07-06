Как правильно перевозить крупные грузы в машине и не нарушить закон: рекомендации ГАИ

Как не лишиться прав при перевозке груза в авто с открытым багажником

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Почти каждый автовладелец хоть раз сталкивался с необходимостью перевезти на легковом автомобиле крупногабаритные предметы. В таких случаях часто приходится складывать задние сиденья и размещать груз в салоне. Однако бывают ситуации, когда груз не помещается полностью, и багажник остается открытым.

Фото: upload.wikimedia.org by ООО «Ниссан Мануфэкчуринг РУС», CC BY-SA 4.0

В интервью для портала njcar.ru представитель ГАИ объяснил, как правильно действовать в подобных обстоятельствах.

Правила дорожного движения (ПДД) допускают движение с открытой багажной дверью, но строго регулируют перевозку крупногабаритных грузов. Согласно пункту 23.1 ПДД, вес и распределение груза по осям не должны превышать параметры, установленные производителем автомобиля. Пункт 23.2 ПДД требует от водителя постоянно следить за размещением, креплением и состоянием груза, чтобы предотвратить его падение или создание помех для движения.

Груз не должен ограничивать обзор, затруднять управление, нарушать устойчивость автомобиля или закрывать внешние световые приборы, световозвращатели и регистрационные знаки.

Сотрудники ДПС уделяют большое внимание читаемости государственных регистрационных знаков, так как это важный аспект соблюдения закона. В соответствии со статьей 12.2 КоАП РФ, управление транспортным средством с нечитаемыми регистрационными знаками карается штрафом до пяти тысяч рублей или лишением права управления транспортными средствами.

Кроме того, пункт 23 ПДД гласит, что груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 метр, либо сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен специальными опознавательными знаками. Нарушение этих правил влечет штраф по статье 12.21 КоАП РФ в размере 500 рублей.