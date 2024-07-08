Как избежать штрафов за тюнинг: хорошенько изучите законодательство

Какие изменения в машине допускает закон: советы от ГАИ

1:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Закон предусматривает множество ограничений на тюнинг автомобилей, но существуют и законные улучшения, которые не приведут к штрафам. Представитель ГАИ рассказал, что можно менять в машине без внесения изменений в конструкцию транспортного средства.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Водитель может заменить штампованные диски на легкосплавные с оригинальным дизайном, при этом важно соблюдать требования производителя по размеру колес.

Установка внештатных ламп в фары запрещена, однако допускается использование ламп с повышенной светоотдачей. В задние фонари также можно установить лампы с увеличенным сроком службы. Для подсветки салона можно использовать любые лампы по своему вкусу.

Замена руля на нештатный запрещена, но можно поменять его оплетку. Установка спортивных кресел подлежит наказанию, зато водители могут использовать чехлы с подогревом и массажем. Замена накладок на педалях не приведет к взысканиям. Также можно устанавливать любые коврики, при условии, что они не мешают управлению автомобилем.

Водители могут заменить штатную медиасистему на вариант с большим экраном, навигацией и другими функциями. Допускается установка парктроников, защиты двигателя и коробки передач. Кроме того, можно добавить полки в багажник и затонировать задние стекла.



