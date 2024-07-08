Как избежать штрафов за тюнинг: хорошенько изучите законодательство

Закон предусматривает множество ограничений на тюнинг автомобилей, но существуют и законные улучшения, которые не приведут к штрафам. Представитель ГАИ рассказал, что можно менять в машине без внесения изменений в конструкцию транспортного средства.
Водитель может заменить штампованные диски на легкосплавные с оригинальным дизайном, при этом важно соблюдать требования производителя по размеру колес.
Установка внештатных ламп в фары запрещена, однако допускается использование ламп с повышенной светоотдачей. В задние фонари также можно установить лампы с увеличенным сроком службы. Для подсветки салона можно использовать любые лампы по своему вкусу.
Замена руля на нештатный запрещена, но можно поменять его оплетку. Установка спортивных кресел подлежит наказанию, зато водители могут использовать чехлы с подогревом и массажем. Замена накладок на педалях не приведет к взысканиям. Также можно устанавливать любые коврики, при условии, что они не мешают управлению автомобилем.
Водители могут заменить штатную медиасистему на вариант с большим экраном, навигацией и другими функциями. Допускается установка парктроников, защиты двигателя и коробки передач. Кроме того, можно добавить полки в багажник и затонировать задние стекла.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.