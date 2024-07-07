Водители, будьте осторожны: камеры, которые могут поймать вас на огромном расстоянии

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На каких расстояниях камеры фиксируют правонарушения на дорогах

1:34
Авто

С каждым годом количество камер на дорогах увеличивается. Существует множество мифов, особенно о том, на каком расстоянии камеры могут фиксировать правонарушения. Представитель ГАИ в беседе с журналистами рассказал, на каких дистанциях работают самые популярные камеры в России.

На каких расстояниях камеры фиксируют правонарушения на дорогах
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

В настоящее время камеры фиксации могут автоматически выписывать штрафы за широкий спектр нарушений, включая проезд на красный свет, превышение скорости, непропуск пешеходов на переходах, наезд на стоп-линию, и пересечение сплошной линии с выездом на встречную полосу. Наиболее частым нарушением, фиксируемым камерами, остается превышение скорости. Большинство камер работают в пределах нескольких сотен метров, что позволяет водителям успеть снизить скорость и избежать штрафа.

Простейшие системы "Арена" и "Крис" фиксируют нарушения на расстоянии от 80 до 100 метров. Более усовершенствованные "Кордон" и "Кречет" могут фиксировать на расстоянии от 100 до 150 метров. Популярные в России системы "Стрелка" фиксируют правонарушения на расстоянии от 200 до 350 метров. Эксперт отметил, что камеры могут фиксировать нарушения как спереди, так и сзади. Единственный способ избежать штрафов за превышение скорости — это соблюдение правил дорожного движения, особенно в части ограничения максимальной скорости на участке.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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