Уровень топлива в баке: как приборная панель вас подводит

Все автовладельцы ориентируются на показания приборной панели, чтобы оценить состояние всех систем автомобиля. Однако, не все данные на ней соответствуют действительности. Эксперты объяснили, каким из этих данных не стоит слепо доверять и какие необходимо периодически перепроверять, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге.
Наиболее часто неверные данные касаются отображения расхода топлива. Машины, чей фактический расход соответствует заявленному производителем, практически не встречаются. В большинстве случаев разница может достигать нескольких литров на каждые сто километров пути. Эксперты подчеркнули, что показания на приборной панели часто значительно отличаются от реальных и на них нельзя полагаться.
Уровень топлива в баке автомобиля также часто указывается неправильно. Рекомендуется постоянно контролировать его, стараясь поддерживать как можно больший запас топлива, чтобы избежать неожиданной остановки на дороге.
Штатный спидометр в большинстве автомобилей показывает завышенные данные. Особенно разница заметна на высоких скоростях. При движении со скоростью ниже 100 километров в час, завышение составляет около 5%. Если скорость превышает 130 км/ч, погрешность увеличивается до 7-8%. Реальную скорость можно определить с помощью навигационных приложений, которые рассчитывают её в режиме онлайн.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.