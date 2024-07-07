Уровень топлива в баке: как приборная панель вас подводит

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Каким показаниям приборной панели не стоит доверять

1:33
Авто

Все автовладельцы ориентируются на показания приборной панели, чтобы оценить состояние всех систем автомобиля. Однако, не все данные на ней соответствуют действительности. Эксперты объяснили, каким из этих данных не стоит слепо доверять и какие необходимо периодически перепроверять, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге.

Каким показаниям приборной панели не стоит доверять
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, CC BY 2.0

Наиболее часто неверные данные касаются отображения расхода топлива. Машины, чей фактический расход соответствует заявленному производителем, практически не встречаются. В большинстве случаев разница может достигать нескольких литров на каждые сто километров пути. Эксперты подчеркнули, что показания на приборной панели часто значительно отличаются от реальных и на них нельзя полагаться.

Уровень топлива в баке автомобиля также часто указывается неправильно. Рекомендуется постоянно контролировать его, стараясь поддерживать как можно больший запас топлива, чтобы избежать неожиданной остановки на дороге.

Штатный спидометр в большинстве автомобилей показывает завышенные данные. Особенно разница заметна на высоких скоростях. При движении со скоростью ниже 100 километров в час, завышение составляет около 5%. Если скорость превышает 130 км/ч, погрешность увеличивается до 7-8%. Реальную скорость можно определить с помощью навигационных приложений, которые рассчитывают её в режиме онлайн.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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