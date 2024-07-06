Выберите правильное масло: почему прозрачное масло — это тревожный знак для вашего двигателя

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Что происходит с двигателем, если масло не темнеет

1:34
Авто

Выбор моторного масла зачастую вызывает множество проблем у автовладельцев. Не все могут определить качество масла и его эффективность по внешнему виду. Эксперты выделили основные проблемы, которые могут возникнуть, если залитое в двигатель масло со временем не темнеет, а остается прозрачным.

Что происходит с двигателем, если масло не темнеет
Фото: wikipediа by Hyundai Motor Group, CC BY 3.0

Масло выполняет не только смазывающую функцию, но и очищает двигатель. Для этого в его состав входят специальные присадки, доля которых может составлять до 20 процентов. Эти добавки смешиваются с базовыми маслами, придавая им коричневатый или светло-желтый цвет, при этом масло остается прозрачным.

При сгорании топлива в цилиндрах образуются отложения, такие как копоть, нагар и продукты угара масла. Эти отложения могут оседать на поршнях, стенках камеры сгорания, клапанах и масляных каналах, что приводит к значительным накоплениям и может вызвать поломку двигателя.

Присадки в минеральных, полусинтетических и синтетических маслах предназначены для очистки от таких отложений. Если масло быстро темнеет, это хороший знак — оно эффективно выполняет свою очистительную функцию. При соблюдении регламента замены масла и фильтра никаких проблем не возникнет, и все загрязнения будут удалены при следующей замене. Если же масло остается прозрачным, это указывает на недостаточную очистку двигателя и необходимость срочной замены масла.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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