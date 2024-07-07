Как не платить транспортный налог: секреты, которые скрывают от большинства автовладельцев

Naavtotrasse: как прекратить уплату транспортного налога за автомобиль в гараже

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Ни для кого не секрет, что транспортный налог является значительным бременем для автомобилистов. Некоторые владельцы транспортных средств освобождены от этого налога, но их меньшинство. Часто приходится платить налог за автомобиль, который просто стоит в гараже и не используется. Однако, действующее законодательство позволяет избежать этих затрат, о чем рассказал автоюрист в интервью порталу naavtotrasse. ru.

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Этот момент касается только тех автомобилей, которые действительно не используются своими владельцами. Например, если машина долгие годы простаивает в гараже и владельцу жалко с ней расстаться. В такой ситуации достаточно обратиться с соответствующим заявлением в Госавтоинспекцию, чтобы транспортное средство было снято с регистрационного учета. Это освободит владельца от необходимости платить транспортный налог, который может ощутимо ударить по бюджету.

Хотя сумма налогового сбора может показаться небольшой, за несколько десятилетий набегают значительные траты. Особенно это актуально, если владелец не следит за уплатой налогов и они оплачиваются автоматически через судебных приставов, что включает дополнительные сборы и приводит к существенным суммам.

Для снятия автомобиля с регистрационного учета необходимо немногое. Само транспортное средство предоставлять в Госавтоинспекцию не нужно. С заявлением обращается владелец или его доверенное лицо, предоставив паспорт или нотариально заверенную доверенность. Важно, чтобы на момент обращения у владельца не было штрафов по этой машине и открытых исполнительных производств.

Следует помнить, что снятие транспортного средства с регистрационного учета — необратимая процедура. После этого автомобилем нельзя будет пользоваться на российских дорогах. Автовладелец получит документ, подтверждающий снятие с учета, с которым следует обратиться в налоговую службу по месту регистрации для подачи заявления на перерасчет начисленных налогов.

Владелец должен уплатить все налоговые сборы, начисленные за период использования транспортного средства, независимо от того, стояла машина в гараже или эксплуатировалась. После этого начисления прекратятся. Хотя в России предусмотрена автоматическая передача данных между ведомствами, информация о снятии ТС с учета может поступать с задержкой. Поэтому рекомендуется самостоятельно обратиться в налоговую службу, чтобы избежать повторного начисления налогов.