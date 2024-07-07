Забудьте о дорогостоящих присадках: этот метод очистки двигателя вас удивит

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Naavtotrasse: преимущества езды на высоких оборотах для вашего двигателя

2:22
Авто

Каждый автолюбитель знает, что периодически нужно чистить двигатель автомобиля. Речь идет не о стандартном обслуживании двигателя, а о необходимости работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на высоких оборотах. Многие не понимают, что это значит, поэтому моторист с 20-летним опытом решил объяснить ситуацию в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Naavtotrasse: преимущества езды на высоких оборотах для вашего двигателя
Фото: flickr.com by Jaguar MENA, CC BY 2.0

Суть заключается в том, чтобы время от времени ездить на высоких оборотах, когда двигатель работает на 4-5 тысячах оборотов в минуту и выше. Идеальные условия для этого — дальние поездки по загородным трассам, где нет плотного трафика. В таком режиме желательно ехать 15-20 минут, что повышает температуру внутри двигателя и помогает сжечь различные отложения. Но какие именно отложения имеются в виду?

При эксплуатации автомобиля в двигателе накапливаются нагар, металлическая стружка и осадки от несгоревшего топлива. Все это негативно влияет на работу двигателя. Поэтому от таких отложений лучше избавляться своевременно. Для этого можно использовать различные присадки, но они требуют дополнительных затрат, что может быть невыгодно в текущих условиях.

Гораздо проще периодически выезжать на загородную трассу и некоторое время ехать на высоких оборотах. Это легко сделать на автомобилях с механической трансмиссией, где водитель может самостоятельно контролировать уровень оборотов ДВС. А что делать, если у вас автоматическая коробка передач? Здесь все просто: достаточно перевести трансмиссию в режим ручного управления, что поддерживается практически всеми современными автомобилями с автоматическими КПП.

Важно отметить, что существует миф о том, что продолжительная езда на высоких оборотах может привести к преждевременному выходу двигателя из строя. На самом деле, машине больше вредит езда на низких оборотах. При соблюдении рекомендаций по использованию качественного топлива, своевременной замене масла и обслуживанию системы охлаждения, езда на высоких оборотах не нанесет вреда двигателю и не сократит его ресурс. Единственным недостатком будет временно повышенный расход топлива из-за высокой нагрузки на мотор.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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