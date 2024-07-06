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Автомобильные дилеры раскрыли секреты: как получить максимальную выгоду от Trade-in

Trade-in: как получить максимальную выгоду при продаже автомобиля

3:16
Авто

Программа Trade-in пользуется значительной популярностью в нашей стране, помогая производителям увеличивать продажи новых моделей автомобилей. Автолюбители также извлекают выгоду, поскольку дилер не только принимает старый автомобиль, но и предоставляет скидку на новый. Однако эксперты на прошедшей неделе указали на некоторые подводные камни этой программы.

Trade-in: как получить максимальную выгоду при продаже автомобиля
Фото: openverse by mercedes818, CC BY 2.0

Для начала рассмотрим основные принципы программы Trade-in. Автовладелец приезжает в дилерский центр на своей машине, которая затем проходит полную диагностику и становится частью сделки по договору купли-продажи. Если условия дилера устраивают покупателя, он выбирает новый автомобиль с учетом скидки, равной стоимости старого автомобиля. Эта программа удобна, так как владельцу не нужно беспокоиться о продаже машины на вторичном рынке, тратя деньги на рекламу и ремонт, а также время и нервы на общение с потенциальными покупателями. Однако у данной схемы есть и значительные недостатки.

Первый и самый важный недостаток — финансовые потери. Дилеры часто существенно занижают оценочную стоимость транспортного средства, иногда на 40 процентов, и скидка на новую машину не всегда компенсирует эти потери. Это своего рода уловка для доверчивых автолюбителей. Второй минус — ограниченный выбор. В дилерском центре конкретной марки будут предложены только модели этого бренда, и не каждый нуждается в новом автомобиле. Кто-то предпочел бы купить подержанную, но более престижную машину, что программа Trade-in не предусматривает. В итоге сотрудники отдела Trade-in иногда используют не совсем честные методы воздействия на клиента. Кроме того, при покупке новой модели часто навязывают дополнительный функционал, от которого трудно отказаться.

Решение, пользоваться ли программой Trade-in, остается за каждым. Однако рано или поздно любой автовладелец задумывается о продаже своего автомобиля, и важно выбрать подходящий момент. Эксперты выделили несколько признаков, указывающих на необходимость скорейшей продажи машины. Если автомобиль используется ежедневно и не доставляет проблем, причин для продажи обычно нет, особенно если действует заводская гарантия. Но если начинают выходить из строя ключевые компоненты, такие как КПП, силовой агрегат или рулевое управление, это может свидетельствовать о приближении конца ресурса машины, и ремонт потребует значительных финансовых вложений. В таких случаях проще расстаться с автомобилем.

Другой признак — системная ржавчина на кузове. Причиной сменить машину могут стать и изменившиеся потребности автовладельца, например, при пополнении в семье требуется более вместительный автомобиль, или наоборот, выросшие дети делают минивэн избыточным, и его можно заменить на компактный седан. Наконец, экономия на топливе может стать стимулом для покупки нового автомобиля, особенно если нынешний оснащен мощным двигателем, как спорткар или крупный внедорожник.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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