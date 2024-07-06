Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмигрировавший в США комик Незлобин рассказал о тоске по Москве
Учёные создали самые точные атомные часы в мире
Опытный тренер рассказал, какие упражнения подходят для икр
Российская туристка едва не осталась без жилья в Таиланде
Эксперты порекомендовали использовать поваренную соль для мытья посуды
5 экзотических видов рыб, которые восхищают своей красотой
Невеста Григория Лепса Аврора Киба призналась, что делала ринопластику
Ведущая Первого канала Андреева смогла отбиться от маньяка силой мысли
Отец террористов из Дагестана Магомед Омаров задержан по подозрению в коррупции
Ваши настройки могут пропасть: узнайте, как правильно снять аккумулятор

Naavtotrasse: как избежать сбоя настроек при снятии аккумулятора

2:44
Авто

В отличие от старых автомобилей, преимущественно российского производства, где никто особо не задумывался о правильном снятии аккумулятора, современные машины могут столкнуться с трудностями в этом вопросе. При снятии аккумулятора существует риск утраты всех настроек электроники. Чтобы этого избежать, важно понимать, как правильно снять или заменить батарею на современных транспортных средствах, о чём рассказал автоэлектрик в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Naavtotrasse: как избежать сбоя настроек при снятии аккумулятора
Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License

Просто отключить клеммы уже не получится, так как это приведёт к сбою всех настроек автомобиля. Чтобы избежать этого, необходимо использовать подходящий источник питания, который обеспечит автомобиль электрическим током. Самый простой вариант — это другой автомобильный аккумулятор. Далее нужно поочередно переключить на него клеммы, начиная с минусовой и затем подключив плюсовую.

Хотя процедура кажется простой, есть один нюанс: далеко не у всех есть дополнительный аккумулятор. Он занимает место и требует гаража. В этом случае можно использовать любой другой подручный аккумулятор. Затем потребуется подключить его через переходник к стандартному штекеру прикуривателя, чтобы вставить его в розетку 12V, которая есть почти в каждом современном автомобиле.

На время снятия основного аккумулятора необходимо подключить заранее подготовленный источник питания через прикуриватель. Внешний аккумулятор не сможет долго поддерживать ток, но на несколько десятков минут времени хватит. Однако не все готовы заниматься созданием внешнего источника питания, так как это небезопасно, непрактично и требует времени.

Для таких случаев можно заранее приобрести пусковое устройство с хорошим внутренним аккумулятором. Этот полезный прибор не только запускает двигатель в случае разрядки штатного аккумулятора, но и позволяет временно отключить его без последствий для автомобиля. Достаточно подключить контакты устройства: плюс к клемме, а минус к кузову автомобиля. Емкости аккумулятора устройства хватит для выполнения всех необходимых манипуляций.

Ещё один вариант, подходящий для автолюбителей с гаражом, — обычное зарядное устройство для аккумуляторов. Его можно подключить аналогичным способом, выделив себе больше времени. Главное — правильно выставить силу тока, чтобы не повредить потребители из-за перегрузки. И последнее, на что следует обратить внимание, — соблюдение техники безопасности. Ни в коем случае нельзя перемыкать контакты, иначе можно сжечь проводку в автомобиле.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Последние материалы
На Большой Уральской тропе стартовала программа восстановления родников
Александр Васильев рассказал, как правильно подбирать верх и низ в одежде
Средняя стоимость новостроек увеличилась на 6% за полгода
Naavtotrasse: как избежать сбоя настроек при снятии аккумулятора
Составлен топ блюд, которые любят иностранцы
Как производится страхование авиаперелётов?
Как подобрать парфюм в соответствии с вашим характером
Секреты, как научить попугая произносить первые слова
Актёр Слава Копейкин рассказал о сюрпризе девушки Яны Енжаевой на день рождения
В Ватикане обнаружены остатки древнего сада, принадлежавшего Калигуле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников