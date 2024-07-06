Ваши настройки могут пропасть: узнайте, как правильно снять аккумулятор

Naavtotrasse: как избежать сбоя настроек при снятии аккумулятора

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В отличие от старых автомобилей, преимущественно российского производства, где никто особо не задумывался о правильном снятии аккумулятора, современные машины могут столкнуться с трудностями в этом вопросе. При снятии аккумулятора существует риск утраты всех настроек электроники. Чтобы этого избежать, важно понимать, как правильно снять или заменить батарею на современных транспортных средствах, о чём рассказал автоэлектрик в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License

Просто отключить клеммы уже не получится, так как это приведёт к сбою всех настроек автомобиля. Чтобы избежать этого, необходимо использовать подходящий источник питания, который обеспечит автомобиль электрическим током. Самый простой вариант — это другой автомобильный аккумулятор. Далее нужно поочередно переключить на него клеммы, начиная с минусовой и затем подключив плюсовую.

Хотя процедура кажется простой, есть один нюанс: далеко не у всех есть дополнительный аккумулятор. Он занимает место и требует гаража. В этом случае можно использовать любой другой подручный аккумулятор. Затем потребуется подключить его через переходник к стандартному штекеру прикуривателя, чтобы вставить его в розетку 12V, которая есть почти в каждом современном автомобиле.

На время снятия основного аккумулятора необходимо подключить заранее подготовленный источник питания через прикуриватель. Внешний аккумулятор не сможет долго поддерживать ток, но на несколько десятков минут времени хватит. Однако не все готовы заниматься созданием внешнего источника питания, так как это небезопасно, непрактично и требует времени.

Для таких случаев можно заранее приобрести пусковое устройство с хорошим внутренним аккумулятором. Этот полезный прибор не только запускает двигатель в случае разрядки штатного аккумулятора, но и позволяет временно отключить его без последствий для автомобиля. Достаточно подключить контакты устройства: плюс к клемме, а минус к кузову автомобиля. Емкости аккумулятора устройства хватит для выполнения всех необходимых манипуляций.

Ещё один вариант, подходящий для автолюбителей с гаражом, — обычное зарядное устройство для аккумуляторов. Его можно подключить аналогичным способом, выделив себе больше времени. Главное — правильно выставить силу тока, чтобы не повредить потребители из-за перегрузки. И последнее, на что следует обратить внимание, — соблюдение техники безопасности. Ни в коем случае нельзя перемыкать контакты, иначе можно сжечь проводку в автомобиле.