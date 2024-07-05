Лето — время для путешествий, и опытный водитель знает, что рано или поздно гвоздь на дороге обязательно встретится с его колесом.
Для "счастливой встречи" заранее можно подготовить комплект для ремонта шин "Вакуумные гвозди". Что он собой представляет? Это обычные шурупы в силиконе. Залатать прокол можно таким "гвоздиком" с помощью крестовой отвертки, доехать до ближайшего СТО уже не составит труда.
В чем преимущество такого набора? Применение этого комплекта очень простое:
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.