В летний сезон эти "гвоздики" помогут в случае прокола колес

Эти "гвоздики" нужно заготовить на случай прокола колеса

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Лето — время для путешествий, и опытный водитель знает, что рано или поздно гвоздь на дороге обязательно встретится с его колесом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для "счастливой встречи" заранее можно подготовить комплект для ремонта шин "Вакуумные гвозди". Что он собой представляет? Это обычные шурупы в силиконе. Залатать прокол можно таким "гвоздиком" с помощью крестовой отвертки, доехать до ближайшего СТО уже не составит труда.

В чем преимущество такого набора? Применение этого комплекта очень простое: