Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша Юлия Гаврилина продаёт Rolls Royce за 18,5 млн рублей
UFC готовится к эпическому реванш-бою между Махачевым и Царукяном
Пассажирка пыталась провезти 50 тыс. евро и была задержана
Оригинальные названия и гениальные переводы фильмов от российских прокатчиков
Моддер восстановил вырезанный контент в игре Skyrim
Профессор РАН Оганов рассказал о дискриминации российских учёных со стороны IGC
Ветеринары рассказали, как выбрать корм для кошек и собак
Центральная Россия смеётся, Урал плачет: что смотрят в разных уголках России
Три столпа стабильного похудения: советы эндокринолога Репниковой
Какие детали с битых или поломанных машин расходятся на ура?

Эти оригинальные детали можно устанавливать с б/у машин, не боясь последствий

1:55
Авто

Запчасти с авторазборок давно стали популярны среди автолюбителей. Некоторые предпочитают использовать подержанные детали, а для других это абсолютно неприемлемо, поскольку такие запчасти могут быть как удачным приобретением, так и причиной проблем в будущем.

Эти оригинальные детали можно устанавливать с б/у машин, не боясь последствий
Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Однако существуют определенные компоненты, которые можно безопасно устанавливать с подержанного автомобиля, и это будет надежнее, чем использовать новые неоригинальные детали.

Например, можно значительно сэкономить на колесных дисках, выбрав подержанные оригинальные диски после тщательной проверки. Это гораздо безопаснее, чем покупать новые неоригинальные диски от китайских производителей. То же самое касается фар и задних фонарей: можно существенно сэкономить, приобретая их с донорского автомобиля.

Лобовое стекло рекомендуется брать с подержанного автомобиля при условии отсутствия видимых дефектов. Неоригинальные стекла обычно имеют низкое качество изготовления и могут быстро изнашиваться или иметь дефекты поверхности. Также толщина неоригинальных стекол часто отличается от оригинальных, что влияет на их прочность.

При необходимости замены деталей кузова (дверей, крыла, бампера), покупка подержанных деталей, покрашенных в цвет вашего автомобиля, может значительно сэкономить на покраске. Неоригинальные детали могут иметь проблемы с качеством (коррозия металла активизируется уже через полгода) и креплением, поэтому оригинальные детали обычно предпочтительнее.

Тормозные суппорты также можно безопасно выбирать с авторазборок. Оригинальные детали, снятые с б/у автомобиля, обычно надежны и качественны. Однако перед установкой их также стоит осмотреть на предмет повреждений и исправности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков

Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.

Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке
Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Фитофтороз и кладоспориоз на томатах не появятся: поможет это средство для профилактики заболеваний
Фитофтороз и кладоспориоз на томатах не появятся: поможет это средство для профилактики заболеваний
Последние материалы
Если Сену не очистят, спортсмены на Олимпиаде 2024 будут плавать в другом месте
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
Названы популярные оттенки маникюра для лета 2024
"Всё включено" в Сочи начинается от 81 тысячи рублей
От лямблий до клещей: неожиданные виновники высыпаний на лице
РЖД рассматривают создание собственных судоходных компаний
Кооперативные игры в Steam установили рекорд по числу релизов в 2023 году
Агроном Яна Дроздова рассказала о химических препаратах для защиты растений
Как выбрать мясо для шашлыка
Во сколько должен ложиться спать худеющий человек: это очень важно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников