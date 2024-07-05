Какие детали с битых или поломанных машин расходятся на ура?

Эти оригинальные детали можно устанавливать с б/у машин, не боясь последствий

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Запчасти с авторазборок давно стали популярны среди автолюбителей. Некоторые предпочитают использовать подержанные детали, а для других это абсолютно неприемлемо, поскольку такие запчасти могут быть как удачным приобретением, так и причиной проблем в будущем.

Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Однако существуют определенные компоненты, которые можно безопасно устанавливать с подержанного автомобиля, и это будет надежнее, чем использовать новые неоригинальные детали.

Например, можно значительно сэкономить на колесных дисках, выбрав подержанные оригинальные диски после тщательной проверки. Это гораздо безопаснее, чем покупать новые неоригинальные диски от китайских производителей. То же самое касается фар и задних фонарей: можно существенно сэкономить, приобретая их с донорского автомобиля.

Лобовое стекло рекомендуется брать с подержанного автомобиля при условии отсутствия видимых дефектов. Неоригинальные стекла обычно имеют низкое качество изготовления и могут быстро изнашиваться или иметь дефекты поверхности. Также толщина неоригинальных стекол часто отличается от оригинальных, что влияет на их прочность.

При необходимости замены деталей кузова (дверей, крыла, бампера), покупка подержанных деталей, покрашенных в цвет вашего автомобиля, может значительно сэкономить на покраске. Неоригинальные детали могут иметь проблемы с качеством (коррозия металла активизируется уже через полгода) и креплением, поэтому оригинальные детали обычно предпочтительнее.

Тормозные суппорты также можно безопасно выбирать с авторазборок. Оригинальные детали, снятые с б/у автомобиля, обычно надежны и качественны. Однако перед установкой их также стоит осмотреть на предмет повреждений и исправности.