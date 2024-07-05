У бренда Jetta появился официальный сайт в России

Jetta официально выходит на рынок России

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Автомобильный бренд Jetta официально выходит на российский рынок. Открыт официальный сайт, где доступна информация для потенциальных покупателей, включая прайс-листы. Дистрибьютором выступает компания "ФАВ-Восточная Европа", которая ранее занималась только моделями FAW. Этот шаг стал возможным благодаря сотрудничеству китайской и немецкой компаний в рамках FAW-Volkswagen.

Фото: flickr.com by Mustang Joe, PDM

Основное внимание компания уделяет бюджетному кроссоверу Jetta VS5, который представляет собой близкого родственника Skoda Karoq: обе модели имеют одинаковые двигатели, кузов и шасси, но Jetta отличается своим дизайном и упрощенным салоном. Автомобиль оснащен 150-сильным турбированным двигателем объемом 1.4 литра и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а усилие от двигателя передается только на передние колеса.

Базовая комплектация Enjoyment кроссовера доступна по цене 2 952 000 рублей, однако после применения всех скидок цена снижается до 2 452 000 рублей. В эту комплектацию входят система стабилизации, 18-дюймовые колеса, четыре подушки безопасности, 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, камера заднего вида, базовый кондиционер и люк.

Также стоит отметить, что под брендом Jetta концерн Volkswagen выпускает доступные модели для продажи на внутреннем рынке Китая, такие как седан VA3 и среднеразмерный кроссовер VS7. Планируется вывод этих моделей на российский рынок.