Самой экономичной по среднему чеку на СТО стала марка Haval (6 808 руб.), а на втором месте оказалась CHERY (6 948 руб.), пишет ИА "Живая Кубань".
За последний год средний чек за визит на СТО существенно снизился у Haval, практически не изменился у CHERY и GEELY (7 089 руб.).
Новым автомобилям обычно не требуется дорогостоящий ремонт, им нужно лишь регулярное техническое обслуживание.
С другой стороны, марки LIFAN и GREAT WALL, как правило, являются старыми автомобилями, которые требуют уже постоянного ремонта, поэтому расходы на них выше.
Количество CHERY и GEELY увеличивается на российских дорогах, поэтому этим автомобилям все чаще требуется сервис для обслуживания и ремонта.
Также возникают проблемы с запчастями для менее распространенных китайских марок, что затрудняет их поиск и заказ, вынуждая владельцев ждать.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.