Этот китайский автомобиль считается самым экономичным по сумме среднего чека на СТО

Названа самая экономичная марка по сумме среднего чека на СТО среди китайских машин

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Самой экономичной по среднему чеку на СТО стала марка Haval (6 808 руб.), а на втором месте оказалась CHERY (6 948 руб.), пишет ИА "Живая Кубань".

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey emcomeau, PDM

За последний год средний чек за визит на СТО существенно снизился у Haval, практически не изменился у CHERY и GEELY (7 089 руб.).

Новым автомобилям обычно не требуется дорогостоящий ремонт, им нужно лишь регулярное техническое обслуживание.

С другой стороны, марки LIFAN и GREAT WALL, как правило, являются старыми автомобилями, которые требуют уже постоянного ремонта, поэтому расходы на них выше.

Количество CHERY и GEELY увеличивается на российских дорогах, поэтому этим автомобилям все чаще требуется сервис для обслуживания и ремонта.

Также возникают проблемы с запчастями для менее распространенных китайских марок, что затрудняет их поиск и заказ, вынуждая владельцев ждать.