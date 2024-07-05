Как избежать болезней из-за кондиционера в автомобиле: советы эксперта

Врач объяснила, как правильно использовать кондиционер в машине в жаркую погоду

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В жаркую погоду многие водители болеют из-за неправильного использования кондиционера в автомобиле, рассказала врач-терапевт Юлия Валеева изданию "Авто Mail. ru".

Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Она советует сначала проветрить салон, а затем выставить среднюю температуру на кондиционере, постепенно её снижая. Резкий перепад температур может привести к переохлаждению. При температуре воздуха 30-35 градусов, кондиционер следует настроить на 5-10 градусов ниже.

Поток воздуха не должен быть направлен на ноги и голову, а распределяться равномерно для предотвращения быстрого охлаждения организма. Также рекомендуется закрывать окна при включенном кондиционере, чтобы избежать сквозняков.