Как избежать болезней из-за кондиционера в автомобиле: советы эксперта

В жаркую погоду многие водители болеют из-за неправильного использования кондиционера в автомобиле, рассказала врач-терапевт Юлия Валеева изданию "Авто Mail. ru".
Она советует сначала проветрить салон, а затем выставить среднюю температуру на кондиционере, постепенно её снижая. Резкий перепад температур может привести к переохлаждению. При температуре воздуха 30-35 градусов, кондиционер следует настроить на 5-10 градусов ниже.
Поток воздуха не должен быть направлен на ноги и голову, а распределяться равномерно для предотвращения быстрого охлаждения организма. Также рекомендуется закрывать окна при включенном кондиционере, чтобы избежать сквозняков.
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