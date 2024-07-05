Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Андрей Данилко отказался от выступления на благотворительном концерте
Советы дерматолога: какие продукты избегать для красивой кожи
Российский процессор "Эльбрус" теперь с открытым исходным кодом
Половина российских автовладельцев стали жертвами краж и вандализма
Косметолог-эстетист Таисия Петрова предложила идеальное решение для умывания в жару
Как распознать затопленный автомобиль: ключевые признаки
STM: создано антитело от вируса Нипах, смертельного для человека в 90% случаев
В Анапе насчитывается свыше 20 отелей, работающих без разрешения
Дымовую трубу сделают объектом культурного наследия
Как избежать болезней из-за кондиционера в автомобиле: советы эксперта

Врач объяснила, как правильно использовать кондиционер в машине в жаркую погоду

0:46
Авто

В жаркую погоду многие водители болеют из-за неправильного использования кондиционера в автомобиле, рассказала врач-терапевт Юлия Валеева изданию "Авто Mail. ru".

Врач объяснила, как правильно использовать кондиционер в машине в жаркую погоду
Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Она советует сначала проветрить салон, а затем выставить среднюю температуру на кондиционере, постепенно её снижая. Резкий перепад температур может привести к переохлаждению. При температуре воздуха 30-35 градусов, кондиционер следует настроить на 5-10 градусов ниже.

Поток воздуха не должен быть направлен на ноги и голову, а распределяться равномерно для предотвращения быстрого охлаждения организма. Также рекомендуется закрывать окна при включенном кондиционере, чтобы избежать сквозняков.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году

Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.

Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра
Суперхрустящие малосольные огурчики: вы удивитесь простоте этого рецепта
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Секреты для потрясающего объёма волос без фена
Можно с ума сойти: Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассказали правду о разводе
Результаты ЕГЭ дочери Началовой поразили всех: Вера назвала баллы по литературе и русскому языку
Результаты ЕГЭ дочери Началовой поразили всех: Вера назвала баллы по литературе и русскому языку
Последние материалы
Андрей Данилко отказался от выступления на благотворительном концерте
Советы дерматолога: какие продукты избегать для красивой кожи
Российский процессор "Эльбрус" теперь с открытым исходным кодом
Половина российских автовладельцев стали жертвами краж и вандализма
Косметолог-эстетист Таисия Петрова предложила идеальное решение для умывания в жару
Как распознать затопленный автомобиль: ключевые признаки
STM: создано антитело от вируса Нипах, смертельного для человека в 90% случаев
В Анапе насчитывается свыше 20 отелей, работающих без разрешения
Дымовую трубу сделают объектом культурного наследия
Ненасыщенные жиры снижают уровень плохого холестерина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников