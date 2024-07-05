Угрозы на дороге: что делать, если ДТП — подстава?

Если вы стали жертвой дорожно-транспортного происшествия, похожего на автоподставу, следует запереться в автомобиле и вызвать полицию. Об этом рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин в беседе с "Газетой.Ru".
Он пояснил, что в таких ситуациях жертва часто не понимает, как произошла авария, и испытывает страх и тревогу. Важно не вступать в диалог с предполагаемыми мошенниками, особенно если они предлагают разобраться на месте или проявляют агрессию при упоминании полиции.
Если другой участник ДТП настойчиво убеждает вас в своей версии событий, это может быть манипуляцией. Лучше всего заявить, что полиция разберется, кто виноват, — обычно это отпугивает мошенников.
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