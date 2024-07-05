Жара может разрушить ваш двигатель и взорвать салон — советы эксперта

Эксперт рассказал, чем опасна жаркая погода для автомобиля

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Иван Ананьев, эксперт издания "Авто.ру", рассказал RT о рисках, связанных с жаркой погодой для автомобилей. Перегрев двигателя, особенно в пробках, может привести к серьезным повреждениям.

Фото: Wikipedia by Tabercil, CC BY-SA 2.0

В случае перегрева следует остановить машину, дать двигателю остыть и только потом долить охлаждающую жидкость. Продолжение движения с перегретым двигателем опасно.

Также важно следить за температурой в салоне: исправная система кондиционирования помогает поддерживать комфорт и концентрацию водителя. Хранение ёмкостей под давлением, таких как зажигалки и аэрозоли, в жару может быть опасно. Для предотвращения перегрева рекомендуется парковаться в тени, использовать светоотражающий экран и регулярно очищать моторный отсек.