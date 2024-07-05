Иван Ананьев, эксперт издания "Авто.ру", рассказал RT о рисках, связанных с жаркой погодой для автомобилей. Перегрев двигателя, особенно в пробках, может привести к серьезным повреждениям.
В случае перегрева следует остановить машину, дать двигателю остыть и только потом долить охлаждающую жидкость. Продолжение движения с перегретым двигателем опасно.
Также важно следить за температурой в салоне: исправная система кондиционирования помогает поддерживать комфорт и концентрацию водителя. Хранение ёмкостей под давлением, таких как зажигалки и аэрозоли, в жару может быть опасно. Для предотвращения перегрева рекомендуется парковаться в тени, использовать светоотражающий экран и регулярно очищать моторный отсек.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.