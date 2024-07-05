Штрафы за отсутствие ОСАГО через камеры — просто пыль в глаза? Почему это не сработает

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков поделился мнением о новой инициативе штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер. Он отметил, что текущая система не способна проверять наличие ОСАГО в режиме реального времени для всех автомобилей, особенно при больших потоках.
Мощности для обработки такого объема информации пока отсутствуют и в ближайшее время не появятся. Кадаков также подчеркнул, что вероятно, на наличие ОСАГО будут проверять только нарушителей ПДД, например, за превышение скорости. В случае ошибочного штрафа при наличии ОСАГО, водителю придется оспаривать его каждый раз.
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